George Forsyth se confesó acerca de uno de sus deseos más personales en medio de su apretada agenda como alcalde de La Victoria. El exdeportista aseguró que desea ser padre desde que integraba algunos de los clubes más importantes del país y está seguro de que ese momento llegará.

“Hace mucho tiempo quiero ser papá, desde que jugaba”, señaló el político en conversaciones con un medio local. Sobre las características que debe tener la madre de sus hijos dijo no tener “un perfil específico” pero sí le gustaría “que tenga sentido del humor”.

“Alianza y la ‘U’ nos necesitamos para vivir. Si es ‘crema', no hay problema”, bromeó acerca del equipo al que debería pertenecer su futura novia. George Forsyth asegura que por el momento “su esposa es La Victoria” y que pese a que “es complicada”, la ama y requiere “harto trabajo”.

George Forsyth vistió de gala para realizar el primer matrimonio civil virtual. Créditos: Jorge Cerdan /La República.

El exarquero de Alianza Lima reconoció que su puesto lo hace vulnerable ante las amenazas de algunas mafias del populoso distrito que lidera, pero se siente confiado de la seguridad de sus futuros herederos. “Recibo muchas amenazas, me quieren hacer daño mafias a las que no les gustan los cambios que hemos hecho (...) Tengo la tranquilidad de que no van a atentar contra un hijo mío.”

Al ser consultado acerca de la presión que significa ejercer su cargo, George Forsyth demostró que no se derrumba ante la presión gracias a su experiencia en el fútbol. “Me ayuda haber sido arquero. En ese puesto recibes muchas críticas y está prohibido fallar. Acá es igual, debes tener una concentración constante”, puntualizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.