Carlos Casella: “Ahora solo concursan los chicos reality o artistas, pero no las familias”

Después de cinco ediciones Casa Casella llegó a la final de su primera temporada, donde tuvo como ganador de los 500 soles a la familia Torres. El talentoso actor Carlos Casella se encuentra más que feliz con su debut en la conducción y los resultados de este espacio familiar en redes, que se convirtió en uno de los más vistos de los domingos en las plataformas virtuales de Sinargollas.

Casa Casella ha tenido tal expectativa que las populares figuras de Yo soy, Maricarmen Marín y Katia Palma, participaron como jurado de la final y fueron las encargadas de asignar dos puntos adicionales a la familia que mejor realizó el reto creativo.

“Estoy bien contento con Casa Casella, ya había conducido una secuencia en La Voz pero es la primera vez que tengo la responsabilidad de un programa solo. Agradezco a Sinargollas que me dejó crear el concepto, me emociona hacer este tipo de programas pues siento que se había dejado de lado al público en los espacios concurso”, comentó Casella que este domingo 26 de julio a las 9 00 a.m arranca con la segunda temporada de su programa producido por Luciana Franco.

Asimismo, el actor peruano lanzó una serie crítica a los programas, ya que estos solo dan espacios a gente famoso y no a las familias.

“Me di cuenta que tanto en la televisión y el Internet se había dejado de lado la gente, hay muchos espacios pero no participan las familias como antes. Ahora solo concursan los chicos reality o artistas pero no las familias, el ciudadano común ya no ganaba nada como se hacía antes y en Casa Casella conectamos con ese público desde su casa, eso es lo que gusta”, comentó el actor.

