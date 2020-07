Imitador de Yo Soy sorprende al interpretar a 3 personajes en una canción [VIDEO]

Yo Soy Grandes Batallas continúa dando sorpresas en cada edición. Esta vez, el imitador de ‘Dyango’ interpretó no solo al español sino también a Joaquín y Lucía Galán del dúo Pimpinela en una misma performance.

El presentador del programa, Mathías Brivio, señaló que realizar estas tres imitaciones al mismo tiempo es un hecho sin precedentes en la historia de Yo Soy.

PUEDES VER Yo Soy: Gilberto Santa Rosa es eliminado por Enrique Bunbury tras permanecer 23 galas en competencia

‘Dyango’ cantó el tema ‘Ese hombre’, causando, en un inicio, la extrañeza del jurado. Sin embargo, a medida que la interpretación avanzaba, Johanna San Miguel, Maricarmen Marín y Ricardo Morán lo miraban con asombro, mientras no dejaban de aplaudirlo. Por su parte, Katia Palma lo miraba atentamente.

Dyango en Yo Soy. Foto: Latina

Cuando el concursante terminó la canción, el jurado no dudó en llenarlo de elogios. Inclusive, Johanna San Miguel, con el humor que la caracteriza, afirmó que quiso ‘morderlo’ por su magnífica presentación.

“Me he quedado sin palabras. Estas son las cosas tan lindas que suceden en Yo Soy (...). Dios mío agárrenme, porque me lanzo y te muerdo el cuello”, comentó entre risas de los asistentes a la gala.

Asimismo, Ricardo Morán calificó de ‘brujería’ lo que el imitador realizó sobre el escenario.

“Esto es brujería, honestamente no sé lo que haces (...). Me has dejado mudo, impresionante (...). Esto es un gran show donde lo pongas”, sentenció para dar paso a la votación.

Finalmente, los cuatro declararon como ganador del duelo a Dyango, agradeciendo a los hermanos Zañartu por su participación.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.