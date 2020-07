Con más de 40 años de vida artística, Hugo Muñoz, más conocido como el payasito ‘Pitillo’, no se deja vencer ni intimidar por las circunstancias, ya que sabe perfectamente cómo darle vuelta a la crisis y ponerle la mejor cara.

En épocas de circos, muchos se han visto obligados a bajar sus telones, mientras que otros han decidido adaptarse para seguir llevando humor sano a los peruanos, tan afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.

Pitillo, circo

Este es el caso de ‘Pitillo’, quien no pierde la sonrisa ni las ganas de continuar con su espectáculo y anunció que está gestionando la apertura de un autocirco.

Muchos circos han optado por realizar sus shows de manera virtual, ya que está prohibida la aglomeración de personas por el coronavirus.

Son épocas difíciles, nuevas, desafiantes y catalogadas de todo tipo, pero hay algo que al circo lo ha caracterizado desde siempre. El circo tuvo una época de auge desde que se inventó […] Se ha visto obligado a enfrentarse a nuevas situaciones. Resurge y aparecen novedades como la cinematografía y el fútbol. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre el común dominador de la gente y es que el circo no es algo establecido socialmente, ni siquiera estamos culturalmente bien vistos. Estamos en una cierta marginalidad y es algo que nos favorece porque sabemos replanteamos.

¿Cómo se ha reinventado con su Circo de la alegría?

En una situación como esta simplemente hay que adaptarnos. Yo estoy haciendo mucho trabajo virtual. Vamos a presentar una función en TLK Play (a partir del lunes 20 de julio). Se trata de una antología de lo mejor que hemos traído, pero en video. También estamos viendo las opciones de hacer un autocirco (como el autocine). Ahora estamos en todo el proceso de la gestión de protocolos.

Yo sé que el circo ahora se está rajando las vestiduras con todo el respeto que se merecen todas las empresas y artistas. Yo lo entiendo, pero tampoco es dar una imagen lastimera. Nosotros no podemos dar ese tipo de espectáculo, nuestro trabajo es hacer reír y provocar emociones, ¿pero lástima? Eso no lo comparto.

Pitillo, circo

¿Cómo ha enfrentado la pandemia a nivel personal?

Como todos. Yo estoy en mi casa y me ha servido esto porque me he reencontrado con mi familia y mis hijas. Hace años que no las veía y ahora estoy con ellas. Yo la estoy pasando muy bien porque estoy con mis seres queridos.

¿Cómo está de salud?

Bien. Para la gente que nos dedicamos a hacer reír, entendemos que el humor ayuda. La salud es una cuestión de actitud. Dentro de este examen de conciencia que nos regala esta situación podemos ver los malos hábitos que hemos tenido la vida.

No es nuestro trabajo provocar pena, sino alegría y por eso somos el circo y vivimos para el público.

Pitillo, circo

Muchas personas han perdido todo y están buscando trabajo. ¿Qué les dirías?

Hay un error: creen que hemos venido a hacernos de dinero. Ese no es el propósito de la vida. No creo que el sentido de la vida sea ese. Si yo veo que el éxito del país o de la persona está basado en lo que tiene y gana, pues está muy equivocado. Yo no he venido a eso, yo he venido a disfrutar lo que hago. A vivir y a tratar de hacer feliz a la gente, darles un poquito de esperanza y cuando lo logro, a pesar de las circunstancias, ese el sentido de la vida. No estamos perdiendo plata, estamos pasando un mal momento, nada más. La vida no es un drama, es un cúmulo de experiencias.

