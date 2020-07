“Ella nunca me desamparó”: trabajador de Patty Wong le agradece entre lágrimas [VIDEO]

La perseverancia de Patty Wong para superar la pobreza extrema ha sido digno de admirar y aplaudido por muchos. Sin embargo, lo más resaltante de la empresaria es su humildad y apoyo incondicional a quienes más lo necesitan. Eso lo demostró durante los meses de cuarentena al no dejar desamparados a sus trabajadores de sus cadenas de Chifas.

Como se sabe, muchos restaurantes dejaron de funcionar por la pandemia, incluidos los de la modelo. A pesar de la crisis, ella siguió pagando a todos sus trabajadores y, ahora, les dio hospedaje en el mismo lugar de trabajo para que no se contagien del coronavirus.

Patty Wong: trabajador se emociona hasta las lágrimas por la ayuda de la modelo y asegura que la ve como una madre. Foto América TV.

“Ellos también me cuidan a mí. No me ven como una máquina que da plata, me he quedado con la mejor gente”, comentó al programa Domingo al Día.

Ante esto, uno de los trabajadores habló de la calidad de persona que es Patty Wong. El joven cocinero no pudo contener la emoción y con lágrimas en los ojos solo tuvo palabras de agradecimiento para su jefa. Además, reveló que la ve como una madre, ya que él tiene a la suya muy lejos.

“Voy dos años con la señora Patty Wong. Me siento feliz y orgulloso. Pese a la pandemia, ella seguía pagándonos nuestro sueldo como debe ser. Para mí es un honor tenerla. Ella nunca me desamparó, a nadie. Es una familia para nosotros. La tengo como una madre verdadera, porque mi madre está lejos”, dijo muy conmovido el trabajador.

