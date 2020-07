Patty Wong ofrece sus redes para ayudar a emprendedores: “Activemos la economía juntos”

Patty Wong no solo se está preocupando por sus trabajadores que laboran en sus cadenas de chifas. La modelo del desaparecido programa Habacilar también intenta poner su granito de arena para ayudar a aquellas personas que tienen sus negocios en crisis.

La exitosa empresaria utilizó su cuenta de Instagram para hacer un anunció, el cual ha sido aplaudido por los usuarios.

Patty Wong se ha ganado los aplausos de miles de personas por su generosidad. Foto: Instagram.

Patty Wong puso a disposición sus redes sociales para la promoción o venta de servicios de aquellos emprendedores que necesitan publicidad con la finalidad de encontrar un equilibrio en medio de la crisis económica.

“Si eres emprendedor, brindas un servicio o vendes un producto peruano tienes a tu disponibilidad mis redes para promocionar tus productos y servicios. Etiquétame en tus historias para poder compartirlo. ¡Vamos Perú! juntos vamos a salir de esta. Activemos la economía juntos”, escribió en Instagram acompañado de una foto donde aparece cargando una caja de piñas mientras sonríe.

Patty Wong ofrece sus redes sociales para ayudar a emprendedores promocionando sus productos. Foto: Instagram.

Los seguidores de Patty Wong no dudaron en agradecerle por su noble gesto.

“Vale un Perú”, “Estás haciendo historia”, “Dios te bendiga mucho más. Lo que estás sembrando vas a cosechar”, “Una gran mujer con un enorme corazón”, “Eres una bella persona”, “Lo máximos”, fueron los mensajes que le hicieron llegar algunos seguidores.

Patty Wong vendía comida en las calles

Durante su etapa escolar, Patty Wong contó que salió a las calles a vender comida para ayudar a su familia.

“Yo estoy muy orgullosa de lo que he vivido. En el colegio, a los 12 años, también vendía sánguches de pollo y me gané la chapa de ‘ambulante’ sumada a la de ‘cara de plato’, pero para mí todo eso han sido cicatrices de guerra. Si mi historia puede inspirar a otras personas a no rendirse y salir adelante, pues bien”, comentó la empresaria a Trome.

Patty Wong vendía comida en las calles. Foto: Instagram.

