Patty Wong se presentó el último domingo en Punto Final. La empresaria y dueña de una cadena de chifa, habló sobre la decisión que tomó con sus trabajadores en esta pandemia del coronavirus.

En conversación con Mónica Delta, la modelo habló de esta labor social que viene realizando con su negocio. Como se recuerda, en una entrevista para Radio Capital, ella hizo un llamado a quien necesite empleo.

Patty Wong llora frente a Mónica Delta. Foto: captura Latina

“Quiero decirle, a todos los colaboradores del chifa Patty Wong que no son parte de mi empresa, sino de la franquicia, escríbanme por favor. (…) A todos los cocineros, chiferos que se han quedado sin trabajo, escríbanme a mis redes sociales. Acá hay trabajo, chicos”, dijo Patty Wong en Radio Capital.

Al respecto, la modelo habló sobre este pedido. Sin embargo, rompió en llanto al revelar que no puede ayudar a toda la gente que se contactó con ella.

“Unas 400 personas que me pedían empleo, y de esas solo pude contratar 3. Me decían que no podían comer [...] Me volvió a conectar a la pobreza que sufrí”, dijo la empresaria con la voz totalmente quebrada.

Cabe resaltar que Patty Wong contó que ella vivió una infancia muy dura. “La pobreza duele y en mi cocinero veo a mi padre, que trabajaba 14 o 15 horas diarias y no se subía a una movilidad para ahorrarse su pasaje, de ida y de regreso”, dijo en conversaciones con un medio local.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.