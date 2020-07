Mario Irivarren habló abiertamente sobre sus exparejas, con las cuáles protagonizó románticos, intensos y polémicos momentos. A pesar de que ya no está con ellas, el chico reality guarda un buen recuerdo de Alondra García Miró, Stephanie Valenzuela e Ivana Yturbe.

“(Me siento) Afortunado en realidad (de haber sido novio de las conocidas figuras). No tanto por la belleza de las mujeres que he tenido al lado, sino por lo que he vivido al lado de ellas, por lo que he aprendido con cada una de ellas”, confesó a El Popular

Mario Irivarren se siente afortunado de haber sido novio de Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Stephanie Valenzuela

A pesar de que sus relaciones no prosperaron, el joven destacó la amistad que mantiene con cada una de ellas.

“Tanto con Pamela que es mi primera enamorada, que no es mediática y estuve 3 años, luego con Stephanie (Valenzuela) que tuve una relación corta, pero de la que quedó una linda amistad que perdura hasta el día de hoy”, comentó.

El modelo ha sido pareja de las mujeres más llamativas del espectáculo local. No obstante, más allá de sentirse envidiado, cree que todo se basa en su buen gusto por las mujeres. Asimismo, señaló que casi siempre ha sido correspondido y no ha tenido problemas a la hora de iniciar su plan de conquista.

Sobre Alondra García Miró, actual pareja de Paolo Guerrero, Mario Irivarren comentó que se llevó una gran lección.

“Con Alondra, con quien estuve un año, también hemos tenido bonitas experiencias y fue una linda etapa de aprendizaje”, contó.

Sin embargo, el integrante de Esto es guerra destacó el romance de varios años que vivió con la modelo Ivana Yturbe.

“Con Ivana casi cuatro años y medio. Es de la relación que más he aprendido y madurado. Con la que más experiencias he tenido, tantos viajes, tantas anécdotas, tantas cosas, creo que fue una etapa de madurez mutua”, aseveró.

“Ivana tiene 24 o 25 años, yo cuando comencé con ella tenía 19, era una niña en realidad, yo ya estaba crecido. Aunque no creas estos años me han servido de mucho aprendizaje”, recordó el chico reality.

