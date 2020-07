Ethel Pozo sobre Magaly Medina: “La única verdad es que nunca la escucho”

No le hace caso. Ethel Pozo se pronunció sobre las críticas que le propina Magaly Medina durante su programa de farándula.

La hija de Gisela Valcárcel, en declaraciones a La República, reveló que no le presta atención y trata de darle importancia a otras cosas como su familia.

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, habló sobre cómo afronta las críticas que llegan de Magaly Medina. Foto: difusión

“La única verdad es que nunca la escucho, no la veo. Cuando voy al canal es para trabajar y al salir tengo que resolver temas y ver cosas de mis hijas y la casa”, señaló la figura de América Televisión.

“Tengo una vida de mamá y no tengo más tiempo. Considero que la televisión es un trabajo que acaba cuando salgo del canal. En casa hay que ver tareas, solucionar pendientes”, agregó.

No obstante, reveló que a veces se entera de algunas cosas que dicen en los medios si es que la etiquetan o mencionan en las redes sociales, como el caso de Gunter Rave.

“Tal vez me pueda enterar de algo, pero muy poco, cuando me etiquetan, como en el caso de Gunter Rave [...] Cuando pasó lo de él, que por cierto es mi superamigo, hablé con mi pastor y me dijo: ‘¿Para quién trabajas, para Dios o para la gente?’ Dios sabe que no actué mal”, comentó Ethel Pozo.

Como se recuerda, la presentadora fue tendencia en Twitter por preguntarle al periodista, durante un enlace en vivo, sobre si teme contagiarse del coronavirus. Esto generó una serie de críticas en las redes sociales.

