Debido a la pandemia del coronavirus, casi todas las personas en muchas partes del mundo quedaron confinadas en sus hogares para evitar la propagación de esta enfermedad.

Esta situación provocó ansiedad y melancolía en quienes se encontraban separados de sus seres queridos; sin embargo, este contexto sirvió de inspiración para algunos artistas que crearon nuevas canciones con la finalidad de hacer más llevadera la época de crisis sanitaria.

El mundo fuera – Alejandro Sanz

Alejandro Sanz el 21 de marzo lanzó El mundo fuera, una canción que tiene como finalidad dar un mensaje de ánimo para alivianar la soledad por la que atraviesan muchas personas durante los días de cuarentena para frenar la pandemia de la COVID-19.

“Y cuando ya esté seguro que no pueda herir a nadie, entonces mis pasos me llevarán fuera de este caso, me acercarán hasta donde tú estés y te abrazaré como nunca te abracé”, expresa el cantante en el reciente tema.

Cuando estés aquí – Pablo Alborán

Así como muchos artistas, Pablo Alborán compuso, en la intimidad de su casa, una canción inspirada en los días de confinamiento que se vivieron debido a la pandemia del coronavirus.

El cantante español, por medio de su melodía, no solamente da un mensaje de esperanza a sus seguidores en este contexto de crisis sanitaria, sino también ofrece un apoyo monetario a quienes más lo necesitan. Las ganancias de “Cuando estés aquí” serán destinadas a Unicef.

Codo con codo – Jorge Drexler

Jorge Drexler fue uno de los primeros cantantes en lanzar un tema inspirado en el confinamiento que se ha vivido a causa de la COVID-19. El 10 de marzo, el intérprete uruguayo estrenó su canción “Codo con codo”, donde describe cómo ahora se puede “saludar con el alma”.

“Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas”, dice en una estrofa el artista.

Do what you can – Jon Bon Jovi

El aclamado Jon Bon Jovi se unió a la lista de famosos que han dedicado una melodía para alivianar el estrés que se vive durante la pandemia. El cantante estadounidense no tuvo mejor idea que estrenar su nueva tema, en el que colaboraron todos sus fanáticos, durante la transmisión de un Live de Instagram.

Los seguidores de la banda de Nueva Jersey, Bon Jovi, participaron en su composición, enviando las experiencias que han vivido durante los días de cuarentena.

Let your love me known – Bono, de U2

El artista irlandés y miembro de la icónica banda U2, lanzó una canción que se convirtió en una de las más aclamadas durante esta pandemia. En su letra se dirigió a quienes estuvieran celebrando el día de San Patricio en cuarentena, a médicos, enfermeras y cuidadores de Italia, expresando su solidaridad y admiración por la labor sacrificada que realizan a diario.

El 17 de marzo, el cantante estrenó su nuevo tema a través de la cuenta de Instagram de la banda de rock, donde se pudo escuchar a Bono en solitario, acompañado por el piano.

