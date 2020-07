Existe una entrañable historia detrás de la ‘Red Special’ de Brian May, uno de los principales integrantes de la banda Queen. El músico también suele llamar a su guitarra como ‘La Chimenea’ o ‘La Vieja Dama', y se sabe que es un instrumento único a nivel mundial.

El también compositor, nació un 19 de julio de 1947 en Hampton, Reino Unido, por lo que hoy celebra su cumpleaños número 74. Una de las anécdotas que más se recuerdan de este activista es el cariño con el cual hablaba sobre su guitarra, la misma que fabricó junto a su padre.

Con motivo de su onomástico, en esta nota te presentamos la conmovedora historia detrás de la creación de este instrumento de cuerda, y lo que significó en la vida del además astrofísico.

La historia de la guitarra de Brian May

La ‘Red Special’ fue elaborada por Brian May con sus propias manos, y su padre lo ayudó en el proceso, facilitándole piezas que tenía a su alcance.

La historia comienza cuando el músico solo tenía 16 años y tocaba sus temas favoritos con una guitarra acústica, pero se dio cuenta que el instrumento ya no le permitía avanzar con sus interpretaciones musicales.

La 'Red Especial' acompañó a Brian May durante toda su carrera. (Foto: Internet)

En ese entonces, el compositor tampoco poseía el dinero suficiente para poder comprar una guitarra eléctrica con la que pueda seguir creando, ya que en 1963 tenían precios muy elevados.

El padre de Brian siendo consciente de la situación, se ofreció a ayudarlo para tener el instrumento eléctrico que él quería. De esta manera, Harold May, que era ingeniero electrónico, decidió diseñar una guitarra que se adecue al requerimiento de su hijo.

La familia, que siempre le gustó cuidar el medio ambiente, optó por reciclar piezas que tenían a la mano para empezar con la fabricación. Así, utilizaron una antigua mesa de caoba y roble para elaborar la caja de resonancia; y el mástil anteriormente fue parte de una antigua chimenea.

El integrante de Queen alguna vez comentó que la creación de ‘La Vieja Dama’ no fue nada sencillo, ya que incluso las herramientas que usaban para la fabricación eran hechas a mano.

La ‘Red Special’ de Brian May tiene calidad profesional

Aunque fue confeccionada a base de piezas rudimentarias, la calidad de su sonido era profesional. Asimismo, en su diseño añadió un moderno sistema de switches e incluso un botón con el cual se podían controlar los efectos de sonido.

Después de año y medio de trabajo, la guitarra quedó lista para su uso, y solo se invirtió 22.63 dólares en ella. Es ahí que el artista Brian May decide denominarla ‘Red Special'.

El músico ha grabado casi todas las canciones de Queen con su guitarra 'La Vieja Dama'. (Foto: Pinternet)

De este modo el instrumento fabricado de manera rústica, se convirtió en una pieza clave para la grabación de las canciones de la famosa banda británica de rock, pues lo acompañó durante varios discos y se volvió un entrañable símbolo de la relación que tenía con su padre.

Aunque grabó todos los discos de Queen utilizando a ‘La Chimenea', solo las canciones Black Chat, Play The Game, Crazy Little Thing Called Love y Princess of the Universe fueron grabadas con un instrumento diferente.