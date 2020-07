La letra de las canciones de Bad Bunny por las que fue premiado como “mejor compositor”

Benito Martínez, Bad Bunny para todo el mundo, recientemente fue noticia por recibir un polémico galardón musical. A inicios de julio, el reggaetonero puertorriqueño fue premiado como el Mejor Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés).

Esta designación al ‘conejo malo’ causó una fuerte controversia en algunos exponentes de la escena artística y, sobre todo, en un buen número de usuarios de las redes sociales, debido a que consideraron que las letras del músico no son las más adecuadas para ser condecoradas.

En esta nota hemos realizado un compilado con algunas de las composiciones de Bad Bunny que fueron seleccionadas por la ASCAP entre 2019 y 2020, las que le valieron para ser honrado como el ‘mejor compositor’ del último año.

Bad Bunny - Qué pretendes

Bad Bunny creó ‘Qué pretendes’ junto al también reggaetonero J Balvin y fue el primer sencillo del álbum que estrenaron en conjunto Oasis.

En esta canción ambos músicos narran la historia de una expareja de novios, donde la mujer insiste en regresar con el hombre pero él se niega rotundamente.

“¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? (yeah, hora)

Esa actitud la conozco ya (yeah yeah yeah)

Sabes qué hacer muy bien para envolverme (envolverme)

Pero esta vez es muy tarde ya (uah, oh oh oh)

Estas no son horas de llamar (no), al menos que me lo quieras mamar

Que quieras prender, que quieras quemar (uh huh)

Hablando claro, ya tú me caes hasta mal (ja)

Por ti me metí pastillas y me fui de over, flow Lamar (woh)

Pero tú no eres una Kardashian (no)

Contigo no me tiro, porque si no las retro se me embachan

De Snapchat te borré, de Facebook te borré

De Instagram te borré, de mi vida te borré”.

Bad Bunny - Safaera

Safaera es una de las canciones más populares del disco YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) de Bad Bunny. Este tema, que interpretó junto a Jowell & Randy y Ñengo Flow, fue catalogada por algunos críticos como “una sinfonía de reggaetón” por su composición recargada de ritmos y referencias musicales.

No obstante, en uno de sus primeros estribillios, la letra reza lo siguiente:

“Diablo', qué safaera', tú tiene’ un cul* cabrón

Cualquier cosa que te pongas rompes la carretera (la-la-la-la-la)

Aight, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo (la-la-la-la-la-la-la)

Qué falta de respeto, mami ¿Cómo te atreve’ a venir sin panty?

Hoy saliste puesta pa’ mí, yo que pensaba que venía a dormir, no”.

Bad Bunny - Yo perreo sola

‘Yo perreo sola’ es otra de las canciones más populares del disco YHLQMDLG. Aquí el ‘conejo malo’ creó una letra que intenta enaltecer la independencia de las mujeres y que no deban depender de un hombre al momento de bailar en una discoteca.

En algunas estrofas indica:

“Que ningún baboso se le pegue (no), la disco se prende cuando ella llegue (wuh)

A los hombres los tiene de hobby (iyah), una malcria’ como Nairobi (jaja)

Y tú la ves bebiendo de la botella (ey), los nenes y las nenas quieren con ella

Tiene más de veinte, me enseñó la cédula (ajá)”.

(...)

“Y me dice papi (papi, sigue), ‘tá bien dura como Natti (aah)

Borracha y loca, a ella no le importa. Vamo’ a perrear, la vida es corta, hey (woo)”.

Bad Bunny - Callaíta

Callaíta fue un sencillo que publicó Bad Bunny en 2019, donde cuenta la historia de una mujer que aparenta ser tranquila pero vive una vida de inhibiciones y vacilaciones.

“Ella es callaíta’ pero pa’l sexo es atrevida, yo sé

Marihuana y bebida, gozándose la vida, como es”

(...)

“Alócate y hazte mía, que la noche lo pidió, el destino lo decidió

Ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía

Nos queda un ratito para formar el escándalo, a menos que no te decidas”

Bad Bunny - No me conoce (remix)

En esta canción, Bad Bunny realizó una colaboración para J Balbin y Jhay Cortez, El trío de reggaetoneros escribió sobre una mujer a la que, en sus palabras, “le gusta portarse mal”.

“Nunca se deja ver, no sabe disimular.

Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal.

Llega y lo que quiere es pecar, música que quiere bailar (la presión)

Ya no la paro, a veces mira raro y...

Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio como a las cinco doce

Me la como entera y nadie se entera

Un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa’ que ella siga”

¿Qué es un compositor musical?

Un compositor musical es el agente encargado de crear una obra musical, cuyo aporte radica principalmente en la creación melódica y armónica de la misma.

No obstante, en la actualidad, también se puede considerar como ‘compositor musical’ a quien participa en la elaboración de las letras de una canción.

¿Qué son los premios ASCAP?

Los premios ASCAP 2020 son un reconocimiento de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores a lo mejor de la música latina.

Premios ASCAP 2020: ganadores y categorías

- Canción del año: “Con Calma” de Daddy Yankee ft. Snow.

- Compositor del año: Bad Bunny.

- Compositor/Artista del año: Romeo Santos.

- Editora del año: Universal Music Publishing Group.

- Editora independiente del año: Kobalt