Hace algunos días el polémico cantautor, músico y compositor argentino Andrés Calamaro encendió, una vez más, el debate en torno a la enigmática banda británica ‘Queen’. “Es el grupo más inflado de la historia”, tuiteó desde su cuenta personal el artista. Y levantó el polvo entre los seguidores de la otrora banda londinense.

Hubo críticas, insultos y mensajes suscribiendo el tuit. Un abanico de comentarios en contra y a favor. “Para no ofender a nadie diré que ‘Queen’ está entre los cien mejores grupos de Inglaterra”, se excusó el artista, acaso aplacando la ira de la red social.

En esa línea, es válido aplicar un ejercicio de memoria para saber qué pasó con la banda luego de la muerte del mítico Freddie Mercury, líder del grupo. Luego de la muerte en 1991 de este icónico cantante, diseñador gráfico y pianista, siguió en 1997 el deceso del bajista y amigo John Deacon.

Sin embargo, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor siguen trabajando bajo la firma de ‘Queen’, por lo que la agrupación todavía se considera activa. Tras el fallecimiento de Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor han dado distintos conciertos con varios vocalistas en el escenario. Pero luego de ello, May se ha enfocado en su carrera como astrofísico. Además, realizó un doctorado en el Imperial College of London.

Por su lado, Roger Taylor lleva cinco álbumes como solista. Además, ha participado en la gira de ‘Queen + Adam Lambert’. Pero eso no es todo. El legendario baterista de ‘Queen’, quien escribió canciones que llevaron a la banda al primer podio de las listas, ha colaborado con gigantes de la música como Eric Clapton, Roger Waters, Phil Collins y Elton John.

Quien no ha corrido con la misma suerte ha sido John Deacon. El exgerente financiero del grupo, luego de la muerte de Freddie Mercury protagonizó varios shows con los demás miembros originales de la agrupación, pero ese mismo año se retiró de la música.