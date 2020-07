Nicola Porcella y Stephanie Valenzuela desataron gran polémica al ser captados juntos en México, donde ambos residen actualmente. El participante de Guerreros 2020 llenó de halagos a la también cantante, pero descartó que haya un romance entre ellos y negó que sea su “enfermera”, luego de sufrir una fuerte lesión en el brazo.

“Definitivamente es una chica súper guapa y talentosa. ¿Si me veo en un futuro con ella? No. Es mi amiga, solo eso, y aquí en México andamos juntos, pero entre varios peruanos. La gente malinterpreta las cosas y dicen que es mi enfermera particular, pero nada que ver. Ella no se ha quedado en mi casa”, aclaró el integrante de las ‘cobras'.

Además, Nicola Porcella reveló que encontró el amor nuevamente en una misteriosa joven que vive en Lima y no pertenece al espectáculo, dejando atrás su polémico exromance con Angie Arizaga.

Nicola Porcella se encuentra con Stephanie Valenzuela en México Foto: Instagram

“Yo tengo a otra persona especial... estudia, la conozco hace ocho meses, pero todavía no la he presentado a mi familia. Ha ido a mi casa en grupo. Me gusta todo de ella, es una gran consejera, le llevo unos años, pero es una chica madura. Reconozco que tengo un carácter súper fuerte y ella me tranquiliza. Es una mujer noble”, confesó.

Por su parte, Stephanie Valenzuela también se refirió a su vínculo con Nicola Porcella y explicó que lo frecuentaba en México debido al accidente que sufrió cuando participaba en un circuito del reality. “Nicola es mi amigo y no hay nada más. Se lesionó el brazo derecho, pero felizmente ya está mejorando. Lo conozco hace más de 10 años y nunca ha pasado nada, así que a estas alturas no creo que pase algo”, afirmó.

