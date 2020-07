Nicola Porcella no se amilana ante las críticas. Esta vez, el chico reality de Guerreros 2020 respondió a quienes se burlaron de él por lucir una figura subida de peso.

A través de un divertido video de TikTok, el ex integrante de Esto es guerra mostró su ‘antes y después’ de su salida del reality peruano.

El integrante de Guerreros 2020. Foto: Nicola Porcella Instagram

Pero todo surgió en México. El aspecto físico de Nicola Porcella pasó desapercibido hasta que llegó a Guerreros 2020, allí la productora aseguró que sintió ‘estafada’ cuando lo vio, pues él le mandó unas fotos antiguas de cuando tenía una figura envidiable en América TV.

Luego, Magda Rodriguez le pidió que bajara cinco kilos porque estaba considerado en sobrepeso para participar en el programa mexicano. A esto se sumaron las burlas de sus compañeros y críticas contra él en las redes sociales.

El modelo no tuvo mejor idea que responder con un clip en TikTok. “No te estoy engañando, tu te enamoraste de esto (señala su cuerpo) y sí, soy yo, pero ¿sabes el tiempo y el trabajo que conlleva verte así? No me voy a ver así todos los días. Esto es lo que hay, confórmate”, se escucha en el video de Nicola Porcella.

Como se recuerda, el chico reality fue retirado de Esto es guerra tras sus constantes escándalos, que lo involucraban con un caso de maltrato a su expareja Angie Arizaga.

El chico reality fue retirado de Esto es guerra tras sus constantes escándalos. Foto: Instagram

Nicola Porcella califica de ‘horrible’ a plato mexicano

Durante su experiencia en México, Nicola Porcella probó un plato mexicano y tuvo una peculiar reacción que generó polémica en el país azteca. “Horrible”, expresó el modelo peruano desatando las risas de los presentes.

