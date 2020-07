Karina Rivera ocupó los titulares en las últimas semanas por haber sido captada con su nueva pareja, Alejandro Rodó, por las cámaras de Magaly TV. Los rumores señalaban que era una persona comprometida, lo que fue desmentido inmediatamente.

Tales infundios no solo recayeron en ella, sino también en su hija. La presentadora de televisión, actualmente en La ruta del amor, brindó una entrevista a un medio local donde habló sobre su nueva relación y cual es la importancia del amor para ella en momentos tan difíciles como los que se viven este 2020.

PUEDES VER Karina Rivera y Orlando Fundichely: conoce la historia de amor que acabó luego de 19 años de casados

Uno de los temas que se tocaron en la conversación con Perú 21 fue el de enamorarse a los 50 años, lo que le tocó pasar luego de separarse de su exesposo Orlando Fundichely. “...es más racional, sabiendo que no quieres cometer errores vividos antes”, sopesó.

Al ser consultada sobre la importancia del amor ante el contexto actual por el nuevo coronavirus, Rivera indicó que es un pilar muy importante y que también hay que aprender a tener momentos con uno mismo.

“Esta cuarentena también ha permitido a muchos aceptar la soledad, disfrutar del tiempo a solas. Pero, claro, tener la mano de alguien que camine de tu lado es muy bonito”, indicó la también animadora infantil.

PUEDES VER Orlando Fundichely pide respeten a sus hijas tras acusaciones de adulterio contra Karina Rivera

Días antes, Rivera había desmentido que su actual pareja sea una persona casada. “Alejandro es una persona que conozco desde la infancia, hemos crecido juntos. Yo estoy feliz con mi conciencia, conozco a su familia, a sus hermanos”, explicó, a la vez que agregó que no es el “tipo de mujer” que sale con hombres comprometidos.

Acusaciones recayeron en hija de Karina Rivera

Tanto Orlando Fundichely como Karina Rivera usaron sus cuentas oficiales para hablar sobre los insultos que está recibiendo su hija por las acusaciones en el programa de Magaly Medina.

“Como padre y exesposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal (...). He tenido que leer algunos comentarios muy mal intencionados dirigidos a ellas y eso es algo que se me hace muy difícil tolerar”, pidió el actor.