Circos en fiestas patrias: una tradición de casi 100 años interrumpida por la pandemia

El estado de emergencia, a causa de la pandemia del coronavirus, obligó a que cientos de eventos, conciertos y espectáculos artísticos se suspendan indefinidamente.

Los circos que abren sus carpas masivamente en fiestas patrias, han sido afectados duramente desde el inicio de la cuarentena. Este cierre de funciones no solo dejó sin empleo a cientos de personas, sino también rompió una tradición que venía desde casi un siglo atrás.

El circo de la Chola Chabuca es el más popular del país. Foto: Jenny Valdivia La República

Al respecto, ¿cómo se inició esta costumbre? Existe poca información sobre esta tradición. Sin embargo, Mayte Marquez del portal Voz Actual investigó y explicó cuál fue el acontecimiento que relaciona este tipo de espectáculos con el mes patrio.

En 1921, fecha del centenario de la Independencia del Perú, la Municipalidad de Lima ofreció una serie de estas funciones gratuitas en la recién creada Plaza San Martín.

Diferentes circos extranjeros se dieron gala en este lugar. Una portada de El Comercio lo tituló “¡El circo celebra la libertad!”. Años posteriores, era usual que en esta época del año, empresas del rubro nacional y extranjero abran sus carpas.

Es así que los peruanos optaron por asociar las fiestas patrias con estos espectáculos. Sin embargo, durante los últimos años las temporadas se ampliaron abarcando otros meses.

El circo en el Perú durante la época colonial

El portal web narra también acerca de la llegada de los circos al país. Fue durante la época colonial, a mediados del siglo XVI, que inició esta tradición.

En un comienzo, era para fines religiosos. Los curas del virreinato del Perú realizaban presentaciones con arlequines, acróbatas y caballista para atraer a los indígenas al catolicismo.

No obstante, a lo largo del tiempo y con el hábito, se dio forma al show para convertirse en algo netamente artístico.

Circos cierran sus carpas por el coronavirus

¿Cómo es la realidad de estos espectáculos? Durante el programa Cuarto Poder, el pasado mes de junio, la fundadora de La Tarumba expresó su preocupación por el daño que la pandemia hizo a su empresa.

“Hemos tenido que suspender a 19 personas. Ha sido doloroso y solo hemos quedado 16. No sabemos todavía cómo vamos a seguir con este dolor. No hay dinero, Reactiva Perú debe activarse con La Tarumba y no es hoy o mañana, es para ayer”, dijo Estela Paredes reclamando apoyo para esta industria.

