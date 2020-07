Ignacio Baladán es uno de los ‘chicos reality’ que ha optado por la soltería durante los últimos meses. El uruguayo no fue vinculado a ningún nombre excepto el de la modelo Luciana Fuster, quien negó estar saliendo con el empresario.

Tras este impase, el popular ‘Pastelero de Esto es guerra’ viene siendo relacionado con la conductora de televisión Ethel Pozo, con quien se le vio muy cómodo y contento durante la grabación de un episodio del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya.

“Cuando fui a grabar hace tiempo, ella obviamente se puso de mi lado para que yo gane y hubo buena química, no te voy a mentir. Hacíamos chistecitos y después yo vi que sí cocinaba”, contó Ignacio Baladán sobre su primer acercamiento con la hija de Gisela Valcárcel, en conversaciones con “Choca” Mandros.

“Entonces ahí le dije ‘Ah no sabía que te gustaba cocinar'. Ahí empezamos a hablar un poco, me dijo que ‘sí, más o menos, no tanto como tú‘”, continuó narrando el guerrero.

En medio de la entrevista, el conductor de Estás en todas interrumpió a Ignacio Baladán para preguntarle directamente si le gustaba Ethel Pozo; el extranjero sorprendió con su respuesta. “Es una chica guapa y talentosa. Para mí es muy guapa. Yo no puedo ir al frente sin antes... ¿entiendes lo que te digo?”, contestó el ‘chico reality’, dejando entrever que podría nacer algo más que una amistad entre él y la presentadora.

