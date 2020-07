Emma Guerrero será la voz de personas violentadas en la campaña #YoRespeto

A raíz de la ola de comentarios negativos que enfrentó la actriz ecuatoriana Emma Guerrero por la difusión de videos íntimos, se anunció que formará parte de una campaña que busca concientizar sobre los estragos emocionales que pueden ocasionar en las personas.

#YoRespeto será un programa respaldado por artistas ecuatorianos e internacionales, la misma que será la voz de las personas que vieron afectadas su privacidad por la difusión de contenido privado, ocasionando daños en los espacios emocionales y laborales.

PUEDES VER José Ramón Barreto expresó su verdad sobre video íntimo y pide respeto hacia Emma Guerrero

Como se recuerda, el pasado martes 14 de julio se hizo viral en redes sociales un material íntimo de Guerrero junto a José Ramón Barreto, lo cual desató una serie de críticas y rumores sobre una supuesta infidelidad de parte de la exintegrante de Combate a su actual pareja; ello fue desmentido.

La influencer ecuatoriana de 26 años sostuvo que la situación fue muy complicada y que por momentos pensó en quitarse la vida, pero que fue importante el apoyo de su familia.

“Mi mamá no me quería dejar sola porque en verdad se me pasó -millón veces por la cabeza- matarme. No lo puedo creer todavía. La gente comenta cosas que yo dije en el video y son súper malintencionados”, expresó entre lágrimas vía Instagram.

PUEDES VER Joven se convierte en la primera presentadora de noticias con síndrome de Down en Ecuador

Con esta experiencia, la intérprete ahora busca promover la reflexión sobre este tipo de situaciones que enfrentan muchas mujeres debido al estigma aún existente. Uno de los fines será recordar a las personas que esto le puede suceder a cualquiera, incluso a un familiar.

Por el momento, se encuentra enfocada a su carrera de actriz en su canal de YouTube, en la que lanzará la miniserie “Mi toxi bella”, así como próximos proyectos que anunciará en redes sociales.