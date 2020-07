Tony Succar revela si prefiere trabajar con Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt [VIDEO]

¿Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt? La preferencia de los peruanos por una de las artistas queda en incógnita, debido a que cada una de ellas tiene una gran cantidad de fanáticos que las respaldan.

Sin embargo, el reconocido músico Tony Succar confesó en una entrevista que le gustaría trabajar con una de ellas. La respuesta sorprendió a los oyentes de Capital, donde se transmitió la conversación.

El también productor admitió que preferiría colaborar con Daniela Darcourt y precisó las cualidades que lo llevaron a elegir a la salsera victoriana. “Personalmente hablando, más que todo por el estilo de música y canto, Daniela. Me gustaría [trabajar con ella]”, dijo.

Además dejó claro que no tiene ningún problema con Yahaira Plasencia y que su predilección no quiere decir que la pareja de Jefferson Farfán no posee talento. “No es que yo diga ‘esta cantante no tiene potencial’, nada que ver. Es algo de un estilo”, agregó Tony Succar.

Tony Succar firma con Warner Music

El percusionista, compositor y productor hizo realidad uno de sus más grandes sueños artísticos y compartió su alegría por medio de su perfil de Instagram, donde recibió el cariño y admiración de sus seguidores.

Tony Succar ganó fama gracias al disco Unity.

Tony Succar firmó para Warner Chappell Music, editora de Warner Music Group, y la compañía le dedicó una publicación al músico peruano.

“¡Feliz de dar la bienvenida al increíble @tonysuccar a la familia! Artista, productor, arreglista y Productor del año del Grammy Latino del año pasado. Llegó a traernos mucho sabor, ¡bienvenido!”, se lee en el mensaje.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.