¡Se estrena como mamá! Shanik Aspe anunció en el programa mexicano Ventaneando que ya tiene entre sus brazos a su primogénita, Carlotta. La actriz contó que dio a luz la noche del 15 de julio y aseguró que fue de manera sorpresiva, pues solo iba para un control de rutina; sin embargo, el ginecólogo le recomendó iniciar con las labores de parto.

No obstante, mencionó que ya había llegado a la semana 40 de su embarazo, por lo que no tuvo ningún inconveniente con la sugerencia del médico. Asimismo, indicó que, por protocolo, tuvo que realizarse la prueba de la COVID-19 para descartar un posible contagio.

Shanik Aspe Foto: Instagram

“Ya todo mundo decía que parecía embarazo de elefante porque ya había entrado a la semana 40. Fue un rollo porque, con todo lo de la COVID, nada más tienes 72 horas para tener a tu bebé, o sea, para dar a luz y tener acceso al hospital. Son 72 horas y si no nace en ese tiempo, tienes que hacerte otra vez otra prueba (de coronavirus). Fui en la mañana a consulta, pero ya llevaba unos cólicos fuertes como contracciones, y me dijo: ¡Ya te quedas en el hospital”, dijo Aspe.

“Cuando ya vi a Carlotta se nos salieron las lágrimas a Mau y a mí, es impresionante ver cómo un ser sale de ti y pesó tres kilos cien, tampoco estaba tan chiquita”, manifestó Shanik.

Sin embargo, la artista mencionó lo difícil que fue poderse atender, ya que por la situación que ha causado una alta demanda hospitalaria por los contagios de coronavirus, no había cuartos disponibles para ella.

“No había cuarto en el hospital; por el tema de la COVID todo está lleno y fue así de ‘Ya va a nacer y no tenemos ni dónde pasar casi casi la noche’. Yo estaba tan enfocada en el dolor que no me dio tiempo para nada”, comentó.

