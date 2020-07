Uno de los artistas más queridos de Argentina esta de cumpleaños, nos referimos al dibujante Joaquín Lavado, mejor conocido Quino, el papá de la ingeniosa Mafalda, esa niña mimada que con su sabiduría se ganó el corazón de más de cinco generaciones de lectores.

El historietista llega a los 88 años de vida este 17 de julio y es calificado como uno de los autores más auténticos del continente, porque supo mezclar el pesimismo con el humanismo.

Biografía de Quino

Joaquín Lavado nació en Mendoza un 17 de julio de 1932, el nombre artístico de Quino se debe a que quiso diferenciarse de su tío con su mismo nombre y también dibujante.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad, y luego de realizar el Servicio Militar se mudó a Buenos Aires, donde se estableció. En 1954, publicó sus primeros dibujos además de participar en algunas campañas publicitarias.

Quino presentando uno de sus libros editados. (Foto: Retrochenta)

Nueve años más tarde publicó su primer libro que recopilaba sus primeros años de trabajo al que llamó Mundo Quino, la estabilidad económica le permitió contraer matrimonio con Alicia Colombo.

Mafalda y el éxito internacional

Meses después de pasar a la fila de los casados, llegaría una oportunidad de la mano de Miguel Brascó, el prologuista de su primer libro, quien lo presentó con la agencia Agens Publicidad.

La empresa buscaba un dibujante para crear un personaje para promocionar el lanzamiento de una línea de electrodomésticos llamados “Mansfield”. Quino se sirvió de la letra M, inicial de la línea, para crear a su mítico personaje insignia: Mafalda.

La campaña no se llevó a cabo, ya que no convenció a ningún medio argentino por tratarse de un anuncio encubierto; por ende, Mafalda no pudo ver la luz.

Cabe precisar que la familia fue el escenario en el que se gestó la idea del personaje que pese al rechazo ya contaba con varias tiras.

Fue así que Mafalda debutó el 29 de septiembre de 1964, en el semanario El Mundo, con una aparición de seis días a la semana. Con esto llegaría el gran éxito de Quino para su carrera.

La popularidad del personaje continuaba en ascenso con la publicación del primer libro de Mafalda, el cual se vendió en dos días con una tirada de 5.000 ejemplares en Argentina. Esta publicación también se editaría en otros países como España, Portugal, Italia y otros países, también con mucho éxito.

Pero todo tiene su final, Mafalda tendría el suyo el 25 de junio de 1973, debido a que su ilustrador no sentía la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras secuencia. Pero la pequeña rebelde ya era del pueblo y no iba a parar.

Reconocimientos de Quinio

- Palma de Oro en el Salón Internacional del Humorismo de Bordighera de 1978.

- Dibujante del Año en 1982, concedido por sus colegas.

- Konex de Platino de las artes visuales - humor gráfico de 1982 y 1992.

- Ciudadano Ilustre y llave de la ciudad de Mendoza en 1988.

El último de ellos fue el Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo en 2019.

Frases de Mafalda

Los comentarios y ocurrencias de Mafalda son espejo de las inquietudes sociales y políticas del mundo de los años sesenta.

A través de sus dichos y acciones, denuncia la maldad, la incompetencia de la humanidad y la ingenuidad de las soluciones propuestas para los problemas mundiales, como el hambre y las guerras.

Presentamos algunas de sus frases con las que ha puesto a pensar al mundo.

-”Como siempre; apenas uno pone los pies en la tierra se acaba la diversión”.

-”¡Paren el mundo, que me quiero bajar!”

-”Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría”.

-”Lo malo de los medios masivos de comunicación es que no nos dejan tiempo para comunicarnos con nosotros”.

-”El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta”.

-”Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante”.

-”La vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud”.

-”No ando despeinada sino que mis cabellos tienen libertad de expresión”.

Mafalda y el coronavirus

La pequeña de seis años no ha sido ajena a las campañas de prevención contra la COVID-19; por ello, en el mes de mayo Quino dio su autorización para que su célebre personaje pueda difundir hábitos de bioseguridad.