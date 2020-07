El cantante argentino Paulo Londra enterneció las redes sociales al presentar a su primera hija, fruto de su relación con Rocío Moreno. El trapero utilizó su cuenta de Instagram para hacer público el anuncio.

“Hora de cambiar pañales, oficialmente papa raper”, escribió el músico. A sus 21 años, el cordobés le dio la bienvenida a la paternidad en una clínica de dicha ciudad.

PUEDES VER Paulo Londra y su novia revelan el sexo de su bebé con emotiva sorpresa [VIDEO]

Paulo Londra y Rocío Moreno felices por su relación. Foto: Instagram

Sus seguidores hicieron tendencia el hashtag ‘paparapper’ en Twitter, haciendo alusión a su mensaje compartido en la popular aplicación móvil.

Como se recuerda, meses atrás Paulo Londra expresó sus deseos de que este día llegue. “La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a aprender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de history channel”, redactó en un post de Instagram.

Paulo Londra ya es papá. Foto: Instagram

“Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no saben. Y por eso lo quería decir: voy a ser papá y estoy ‘contentazo’ (sic) por eso. No lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios. Y voy a dar todo lo mejor de mi para que mi reina y mi princesa que esta por venir sientan orgullo por este hombrecito que está acá”, escribió en otra publicación.

En las redes sociales comenzó a circular una fotografía del argentino llegando a la clínica junto a Rocío Moreno. Según el medio Infobae, el nacimiento de la primera hija de Paulo Londra se dio a través de una cesárea.

Paulo Londra ya es papá. Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.