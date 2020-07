Mónica Cabrejos expuso su incredulidad ante las acciones caritativas que identifican la nueva etapa de Esto es guerra, la cual fue implementada durante la cuarentena. El programa de América Televisión reúne esfuerzos para llevar ayuda a muchas personas necesitadas.

La conductora radial comentó sobre una de las últimas declaraciones de Aldo Miyashiro, con la que respaldó el trabajo social que realizan los integrantes del reality de competencia. “Ellos ayudan más que los que critican de manera vacía”, dijo el conductor de La banda del chino.

A pesar del apoyo que reciben de la teleaudiencia, Mónica Cabrejos aseguró que no se encuentra convencida de que sean los competidores los que aporten dinero para realizar la compra de víveres.

“Yo creo que el programa es el que ayuda, mas no ellos porque no los he visto hasta ahora sacar de la suya e ir y ayudar. Hay una diferencia. El formato de Esto es Guerra ayuda. Es verdad, están ayudando y yo creo que, en este momento, todo suma”, dijo.

PUEDES VER Mónica Cabrejos recibe amenazas de muerte tras asalto junto a su equipo de Al sexto día

Sin embargo, destacó que sí ha notado los esfuerzos de Alejandra Baigorria en mitigar las consecuencias del coronavirus en la capital.

“A la única que he visto que ha sacado de la suya y que ha ayudado, ha sido Alejandra Baigorria. A los demás los he visto haciéndose los tercios, mirando a otro lado”, expuso.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.