Jazmín Pinedo y Gino Assereto se reúnen tras ampay con Jesús Neyra

¡Voltean la página! Jazmín Pinedo y Gino Assereto sorprenden a todos sus seguidores con un video donde aparecen juntos. Tal parece que la expareja ha decidido dejar los problemas atrás y reencontrarse para pasar un tierno momento en familia.

Cabe recordar que, hace unos días, la popular ‘Chinita’ fue ‘ampayada’ por las cámaras de Magaly Medina saliendo del departamento de su expareja Jesús Neyra.

En medio del escándalo, el ‘Tiburón’ Assereto evitó pronunciarse al respecto; sin embargo, comenzó a compartir ciertas publicaciones en sus redes sociales donde mostraba que se sentía afectado emocionalmente por la situación.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales”, se lee en la primera parte de la extensa publicación.

“Nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo. No me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo. Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente”, culmina Gino Assereto.

PUEDES VER ¡Irreconocible! Gino Assereto sorprende a sus seguidores con fotografía del pasado

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra: Gino Assereto elimina de Instagram todas las fotos de la modelo tras ampay con su expareja

Ante los curiosos mensajes que posteaba el integrante de Esto es guerra, Jazmín Pinedo, tras ser consultada sobre ello, dio una inesperada respuesta.

“Él y Jota están metidos de la música, no paran de escribir. Es algo que comparten. Si vi un poco (de la polémica que desató la publicación) son temas personales de él, no me corresponden y yo por respeto prefiero no, no me quiero meter”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.