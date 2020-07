Jazmín Pinedo fue invitada de Maria Pía Copello en su espacio #YaNoYa: preguntas sin filtro. En ese segmento, la ‘Chinita’ sorprendió a todos sus fans al revelar cuál fue el peor ‘roche’ que ha experimentado en la televisión.

Durante la entrevista, la exanimadora infantil le preguntó a la conductora de Esto es guerra sobre cuál había sido su peor ‘roche’ en la TV, y ella especificó que había ocurrido en el año 2008 durante su participación en el Miss Teen Perú.

Jazmín Pinedo Instagram.

La figura de América recordó que en la final de ese certamen vivió un momento incómodo cuando Cristian Rivero, quien estaba como presentador del concurso, se equivocó al anunciar el resultado y coronar, por error, a la otra finalista. Mencionó que ella había sido la ganadora del Miss Teen Perú, sin embargo, en un inicio habían mencionado el nombre de Darlene Rosas y luego tuvieron que retractarse.

“En ese momento no fue tan fuerte para mí, creo que fue más fuerte para la otra persona. Lo que sucedió es que estábamos en el Miss Teen Perú 2008 y quedamos dos chicas adelante (finalistas) Darlene Rosas y yo. Entonces dicen la ganadora y le empiezan a colocar la corona a ella”, contó.

“Yo normal porque bueno a veces se gana, a veces se pierde, y de la nada veo que todo el mundo se movía, gritaban a Cristian, y él me miraba (...) y de la nada explican que hubo un error, el nombre que había era el nombre de la persona que no ganó. Entonces, le quitan la corona y me la ponen. Era chévere saber que había ganado, pero eso empañó la sensación que yo pensé que iba a tener”, agregó Jazmín Pinedo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.