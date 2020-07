Gino Assereto no deja de sorprender a todos sus seguidores con sus constantes publicaciones en sus redes sociales. Esta vez, compartió una fotografía que enterneció a todos sus fanáticos.

En su cuenta de Instagram, el popular ‘Tiburón’ Assereto publicó una fotografía de su adolescencia donde luce muy diferente. Tal y como menciona en su post, la persona que se encargó de encontrar dicha imagen fue su hija Khaleesi, quien inmediatamente se la envió.

“Miren lo que me envió mi hija esta mañana”, se lee en la historia del integrante de Esto es guerra en la red social. Al parecer, el chico reality siempre encuentra una forma de dejar boquiabierto a todos sus fans.

Cabe resaltar que hace unos días, Gino Assereto se sometió a un radical cambio de look, sin embargo, preocupó a todos sus seguidores al encontrarse enfermo de hepatitis, de la cual ya se ha recuperado.

En paralelo, tras el ‘ampay’ que protagonizó Jazmín Pinedo con su expareja Jesús Neyra, el modelo realizó una serie de publicaciones que llamó la atención de todos los internautas, ya que en su texto revelaba que estaba atravesando un difícil momento emocional.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales”, se lee en la primera parte de la extensa publicación.

“Nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo. No me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo. Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente”, culmina Gino Assereto.

