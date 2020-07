Las denuncias por abuso sexual de parte de algún famoso de Hollywood se han vuelto mucho más frecuentes durante los últimos años. Ahora, con el respaldo del movimiento #MeToo, las víctimas se sienten mucho más seguras de que sus testimonios serán escuchados. Y, si bien Harvey Weinstein fue el primer magnate de la industria en ser enjuiciado por sus actos, él no es el único que ha enfrentando estas acusaciones. Artistas de la talla de Bill Cosby, Dustin Hoffman y Woody Allen también son señalados por sus comportamientos inapropiados fuera de la pantalla grande.

Bill Cosby

A mediado de 2010, el popular comediante fue acusado por más de 60 mujeres bajo los delitos de violación, asalto sexual provocado por drogas, agresión sexual, abuso sexual infantil y mala conducta sexual. Cargos que Bill Cosby niega tajantemente.

Y, aunque la mayoría de estos casos ya habían expirado, el estadounidense fue llevado a juicio para enfrentar algunos de ellos. Es así que, en septiembre de 2018, fue hallado culpable de tres cargos que podrían mantenerlo de tres a diez años en prisión.

Bryan Singer

El director del popular film Bohemian Rhapsody fue acusado en 2014 de violación a un menor de 17 años durante los años 90. Esta acusación fue seguida de otras denuncias con delitos de agresión y acoso sexual a menores de edad.

Si bien se desconoce si esta fue la causa de su salida del proyecto, se sabe que Bryan Singer fue separado del set antes de que este terminara de ser filmado. Incluso, la nominación del artista a los premios Bafta fue suspendida porque “su supuesto comportamiento es completamente inaceptable” e “incompatible con los valores” de los premios.

Cassey Affleck

El 2017 pintaba como un año perfecto para el hermano de Ben Affleck. Con el estreno de ‘Manchester by the sea’ había logrado captar la atención de los críticos de cine y todo indicaba que iba camino a alcanzar el reconocimiento internacional.

Sin embargo, las denuncias sobre el comportamiento inapropiado de Cassey Affleck durante la filmación de la producción I’m still here en 2010 empezaron a resurgir en las redes sociales. De acuerdo a la directora de fotografía Magdalena Górka y la productora Amanda White, el actor hacía insinuaciones sexuales en el set e incluso llegó a colarse en la habitación de una de ellas mientras dormía.

Pese a su triunfo en la ceremonia de los Oscar de aquel año, el artista fue impedido de entregar dicho premio a la mejor actriz en 2018. Finalmente, emitió un comunicado donde aseguró que “todas las partes implicadas habían llegado a un acuerdo y que las demandas habían sido desestimadas”.

Dustin Hoffman

El actor Dustin Hoffman fue acusado por diferentes mujeres de haberlas acosado y abusado sexualmente, la renombrada ganadora del Oscar Meryl Streep fue una de ellas. Inicialmente el artista solo atinó a decir, a través de su abogado, que estas denuncias eran “falsedades difamatorias”.

Pero, con siete testimonios en su contra, finalmente justificó sus acciones por la época en que se vivía anteriormente. “Tengo el máximo respeto por las mujeres y me siento terriblemente mal si cualquier cosa que haya podido hacer le pueda haber causado incomodidad. Lo siento. No refleja quien soy”, refirió.

Melissa Kester fue otra de las voces que denunció a Hoffman, ella aseguró que el actor la tocó de forma indebida durante la filmación de la película Ishtar. “Pensé: ‘Oh, dios mío’. Me sentía como si hubiera sido violada. No hubo ningún aviso. No sabía que haría eso”, detalló.

Gary Oldman

“Felicidades a Gary y a la Academia por premiar a, no solo uno, sino a dos maltratadores”, fue el mensaje de la exesposa de Gary Oldman tras su victoria en los Oscar 2018 por su papel en Darkest hour.

El artista también señalado por su uso de insultos racistas y sexistas en los últimos años ha negado categóricamente estas acusaciones. Por su parte, y pese a la defensa de su hijo, su exesposa Donya Fiorentino se mantiene firme en sus acusaciones.

Kevin Spacey

Octubre de 2017 fue la fecha en que surgió la primera acusación de abuso sexual en contra de Kevin Spacey. Anthony Rapp los denunciaba por haberse aprovechado de él cuando apenas tenía 14 años.

Con el pasar del tiempo, surgieron más de 30 testimonios en contra del actor por actos de acoso sexual. Frente a estos hechos, en noviembre de 2017, Netflix informó que procedía con la cancelación de los proyectos que tuvieran con el protagonista de House of cards. Por su parte, el actor ingresó a una clínica para tratar su ‘adicción al sexo’ y en 2019 enfrentó juicios respecto a estas acusaciones.

Harvey Weinstein

Desde octubre de 2017, empezaron a salir a la luz las denuncias de acoso sexual, agresión sexual o violación en contra de Harvey Weinstein. El hombre de negocios solo atinó a negar las más de 80 acusaciones en su contra, mientras que un gran número de mujeres se animaba a compartir su testimonio.

Kate Beckinsale, Cate Blanchet, Cara Delevingne, Salma Hayek, Angelina Jolie, Minka Kelly, Julianna Margulies, Rose McGowan, Lupita Nyong’o, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman y Mira Sorvino son algunas de las actrices que tuvieron el valor de denunciar al magnate de Hollywood.

James Franco

James Franco dejó atrás su papel en Spider-Man para dedicarse a explorar su carrera como director. Con más de 26 producciones, el artista se colocó en la mira de lo críticos por The Disaster Artist, un film que le valió el Globo de Oro a mejor película de musical o comedia.

Así, el actor esperaba obtener el mismo reconocimiento en la ceremonia de los Oscar 2018. Sin embargo, una denuncia por acoso sexual de parte de la actriz Violet Paley, que fue respaldada por otras cinco mujeres, llevaron al actor a quedarse con las manos vacías.

Pese a sus negaciones, las denuncias de que el hermano de Dave Franco ofrecía papeles a las mujeres que accedieron a sus propuestas sexuales se volvieron rápidamente virales.

Louis C.K.

Las acusaciones en contra del comediante Louis C.K. fueron reportadas por medios locales en un informe que recogió el testimonio de cinco mujeres. Estas denuncias datan de finales de los años 90 y la más reciente en el 2005.

Ante esto, HBO tomó la decisión de cancelar los proyectos en los que trabajaba junto con el actor. Por su parte, Chloe Grace Moretz, coestrella de su proyecto ‘I love you, daddy’ se mostró en contra de participar en la promoción del film.

El estadounidense, posteriormente, admitió que la información revelada era cierta, pero aseguró no haber considerado que sus propuestas pudieran haber sido ofensivas.

Michael Jackson

Las acusaciones de abuso sexual en contra de Michael Jackson no son recientes. En 2005, el artista fue hallado no culpable de haber abusado de un menor de 13 años y, en el caso de la denuncia de 1993, esta fue resuelta fuera de los tribunales.

Sin embargo, el lanzamiento del documental Leaving Neverland de HBO volvió a poner el tema sobre la mesa. Si bien la familia del cantante asegura que no hay evidencias sobre estos hechos, algunos consideran las denuncias sumamente graves como para dejarlas pasar.

Roman Polanski

Roman Polanski lleva ya 40 años prófugo de la justicia estadounidense por las acusaciones de haber abusado sexualmente a una menor de apenas 13 años en 1977. Cargo al que se declaró culpable a cambio de que las autoridades retiraran los delitos más graves en su contra.

Sin embargo, el director no creyó que el acuerdo sería respetado y huyó a Francia. Hoy son más de cinco las denuncias públicas realizadas sobre él, donde una de estas mujeres lo acusa de haberla violado cuando tenía 10 años.

Woody Allen

Las denuncias en contra de Woody Allen llevan muchos años en el ojo público. Todo inició cuando su hija adoptiva reconoció que él abuso sexualmente de ella cuando solo tenía 7 años.

El director aseguró que es la madre de la menor, la también actriz Mia Farrow, quien se encuentra detrás de estas acusaciones tras descubrir que tenía una relación con su hija adoptiva Soon-Yi Previn. Sin embargo, grandes actores de la talla de Colin Firth, Greta Gerwig y Ellen Page han asegurado que no volverán a trabajar con él.