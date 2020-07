Emma Guerrero reveló cómo la ha afectado la filtración de su vídeo íntimo junto a José Ramón Barreto, actor que conoció durante la grabación de la segunda temporada de la novela Sharon, La Hechicera.

La influencer ecuatoriana explicó que la situación fue muy delicada, no dejaba de llorar y por momentos pensaba en quitarse la vida, pero que siempre tuvo el apoyo de su madre.

“Mi mamá no me quería dejar sola porque en verdad se me pasó -millón veces por la cabeza- matarme. No lo puedo creer todavía. La gente comenta cosas que yo dije en el video y son súper malintencionados”, expresó con lágrimas en sus ojos.

La joven explicó en sus historias de Instagram que el video se filmó hace dos años atrás, cuando ella y el actor estaban solteros. Actualmente, cada uno tiene otra relación.

Barreto aclaró que el material se grabó cuando ambos estaban solteros. Foto: composición

“Esto no es porno. Yo no me grabé y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo entre dos personas solteras hace dos años y se me hace muy incómodo que esto salga a la luz cuando los involucrados en este vídeo tenemos pareja”, dijo la influencer.

Además, expresó que se siente juzgada por las personas cuando sale a la calle: “Si bajo de mi edificio es automáticamente para taparme la cara y no quiero sentirme así. Ayer veías cómo algunas mujeres me veían y se burlaban y son dos conocidas de la televisión y me saqué la mascarilla y las gafas y les dije: ‘hola'. Esto porque es mi posición estar fuerte”.

Emma Guerrero dio otra entrevista al programa Ecuavisa, donde los conductores la apoyaron e incentivaron a los televidentes a tener un poco más de empatía con la exconcursante de reality por lo que estaba viviendo.

Efrán Ruales sugirió a que las familias que hagan el ejercicio de poner “el rostro de tu hija, amiga, hermana o madre en ese video” para entender cómo la situación estaba afectando emocionalmente a la involucrada.