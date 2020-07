En la década de los ochenta, el actor David Hasselhoff se hizo conocido a nivel internacional por su interpretación de Mitch Buchannan en Baywatch. Este 17 de julio, el también productor y músico está celebrando su cumpleaños número 68, con una exitosa carrera a cuestas.

Por eso, en esta fecha tan importante, hagamos memoria de los detalles más importantes de quien le dio vida a Michael Knight en El auto fantástico.

El inicio de su carrera actoral

David Hasselhoff se encontraba en un restaurante cuando la suerte tocó la puerta. Un responsable de casting lo vio y decidió invitarlo a realizar unas pruebas. Sin más, él acudió y las hizo de forma exitosa. Es así que comenzó con una apariciones cortas en las series Police Story y The Young and Restless.

El primer más grande éxito

En 1982 obtuvo un papel que le daría reconocimiento no solo en América, sino también en Europa. Hasselhoff le dio vida a Michael Knight en El auto fantástico, una serie de 90 capítulos y cuatro temporadas que dio origen a la creación de videojuegos y cómics de la misma temática.

El papel que tuvo el actor era el de un defensor de pobres que se movilizaba en su auto llamado KITT con el fin de buscar justicia. Dicho coche no era como los que comúnmente se conoce, sino que poseía inteligencia artificial, lo que lo hacía espacial.

La nueva vía artística

Cuando en 1986 El auto fantástico finalizó sus transmisiones, David Hasselhoff no tenía propuestas interesantes para continuar con su carrera actoral. En ese nuevo escenario, ingresó a una disyuntiva en la que no sabía si continuar o no con la profesión que lo había llevado al estrellato.

Es así que decidió seguir su instinto y dedicarse a la música, llegando a grabar su primer álbum llamado Night Rocker. A la fecha, cuenta con 10 producciones discográficas. La última, que data del 2019, es Open Your Eyes que contiene 14 canciones.

Guardián de la Bahía

Justo cuando el actor pensaba que la actuación no sería una carrera duradera para él, unos productores se contactaron con David y le comentaron que planeaban lanzar la seria Baywatch, conocida en Latinoamérica como Guardianes de la Bahía.

La historia, que trataba sobre cómo era el día a día de unos salvavidas en las playas de Malibú, no le agradó a Hasselhoff en un primer momento, ya que no quería ser reconocido por su físico. Sin embargo, cambió de opinión y consiguió mucho éxito.

Película Bob Esponja

Una de sus últimas apariciones en la pantalla grande se pudo ver en un cameo que hizo el actor en la película de Boba Esponja, producida en Nickeloden, donde Hasselhoff ayuda a los protagonistas a llegar a fondo de bikini, luego de que estos pudieron huir de una tienda de regalos.

El actor declaró en su momento que recibió una llamada de Stephen Hillenburg, creador del personaje de Bob Esponja, para salir en la película. En un inició, agregó, no tenia mucha confianza en participar, pero sus hijos insistieron en que actuara.

Vida amorosa

En 1984, David se casó con la actriz Catherine Hickland, aunque cinco años más tarde dieron por terminada su relación. En 1989 se unió a Pamela Bach, con quien tuvo a sus dos hijas Hayley y Taylor Ann. Sin embargo, el matrimonio vio su fin en 2006.

Hacia el 2011, cuando era jurado del programa Britain’s Got Talent, el actor conoció a Hayley Roberts. Ella concursó y, al finalizar el show, se acercó a Hasselhoff para pedirle un autógrafo. Este aceptó amablemente con la condición de que le diera su número de celular. Y ahí empezó su historia de amor.

En el 2016, se comprometieron en Malibú, Los Ángeles, durante un romántico picnic. En 2018 ambos se dieron el tan ansiado ‘sí, acepto', con una celebración llena de música y baile.

Desde Broadway hasta la televisión

No solo ha sido uno de los rostros principales en películas y series, sino que también fue parte de varios musicales de Broadway en la década de los noventa, entre los que destaca Jekyll y Hyde.

Además, del 2006 al 2009 participó como juez en el programa America’s Got Talent, hecho que le abrió las puertas para luego ser parte de Britain’s Got Talent.