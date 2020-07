Corazón Serrano sobre críticas a concierto virtual: “Nos apena mucho, pero es nuestro trabajo”

View this post on Instagram

Primer concierto virtual "Corazon en tu casa" Compra tu ticket en : https://compra.teleticket.com.pe/evento/concierto-corazn-serrano Corazón Serrano totalmente diferente, en un ambiente temático y mas intimo. Pide tus canciones favoritas, tus saludos y mándanos tus fotos en vivo para que sean proyectadas en nuestro concierto. Totalmente innovador. ¡¡ Los esperamos !!