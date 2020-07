Continúa el escándalo por la reciente confesión de infidelidad de Jada Pinkett a Will Smith el último fin de semana en el programa Red Table Talk. En el espacio la actriz le confesó a su esposo que mantuvo un romance con el rapero e hijo de su amigo Jaden, August Alsina.

El golpe fue tan duro que el recordado Príncipe del rap se mostró triste; por su parte, las redes sociales no respetaron su dolor e hicieron decenas de memes sobre el tema.

En tanto, en las últimas horas, un nuevo video volvió a dar la vuelta al mundo. El clip data de hace dos años, en el cual el actor aparece grabándose y reflexionando acerca de la relación que llevaba con su esposa Jada Pinkett.

Smith manifestaba frente a sus millones de seguidores acerca de los sentimientos del matrimonio haciendo unas curiosas revelaciones que hoy cobran un nuevo sentido

“Le he preguntado a mi mujer cuál creía que era una de las mejores revelaciones sobre el amor. Ella me ha dicho que no se puede hacer feliz a una persona. Me dijo que puedes hacer sonreír a una persona o hacer que se sienta bien. Puedes hacerla reír. Pero me dijo que el hecho de que una persona sea feliz o no está totalmente fuera de nuestro control y pensé que era una idea muy profunda”, indicó Smith en aquella oportunidad.

En este mismo documento audiovisual, el genio de la película Aladino no dudaba en expresar la drástica, pero efectiva decisión que tomó sobre su matrimonio: “Recuerdo el día en que me retiré y le dije a Jada, literalmente, ‘esto es todo, me retiro, me retiro de tratar de hacerte feliz. Necesito que vayas a hacerte feliz y me demuestres que incluso es posible’”.

Tras el hallazgo de estas imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, ahora se entiende un poco más todo lo que la pareja discutió a lo largo del programa Red Table Talk.