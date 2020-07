Al igual que miles de peruanos, Susy Díaz también viene padeciendo por los estragos de la pandemia a causa del coronavirus. La excongresista contó que sufre por los excesivos montos a pagar que le llega cada mes en el recibo de luz.

Como se sabe, las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica han recibido cientos de quejas por parte de los usuarios, ya que en sus recibos les han facturado hasta tres veces más de lo que solían pagar. Esta situación ha indignado a la población teniendo en cuenta que muchas personas no tienen ni para comer.

Susy Díaz confiesa que sufrió parálisis facial por el cobro excesivo en el recibo de luz a causa de la pandemia

Susy Díaz no se salvó de esto y ante esta situación sufrió una parálisis facial, ya que no tiene los medios para pagar una cuenta exorbitante.

“He sufrido de parálisis facial y me encuentro medicada por culpa de los recibos virus, para mí es un asalto sin pistola”, expresó a El Popular.

Susy Díaz confiesa que sufrió parálisis facial por el cobro excesivo en el recibo de luz a causa de la pandemia

El mayor temor de Susy Díaz es que cada vez le facturan con un monto más elevado, el cual le parece totalmente injusto.

“Cada mes sube más, ya casi estoy pagando 5.000 soles. Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10.000 soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter me cuide”, explicó.

“Pagaba de 1.000 a 1.500 soles como máximo mensual. Cuando estalló la crisis, pensé que iba a bajar, pero no, todos los meses me subían. Por eso estoy mal”, agregó la mamá de Florcita.

Asimismo, contó que está muy sorprendida por este cobro excesivo, ya que la vivienda se encuentra en el distrito de Ate.

“No me deja de sorprender esta situación, sobre todo porque mi inmueble está en Ate-Vitarte, no es un barrio residencial”, mencionó Susy Díaz, quien fue a presentar su reclamo hasta las oficinas de Luz del Sur, pero se salió de la cola por el gran número de personas esperando su turno.

Susy Díaz confiesa que sufrió parálisis facial por el cobro excesivo en el recibo de luz a causa de la pandemia

Por otro lado, Susy Díaz contó que vive atemorizada por el coronavirus. Además, confesó que le duele estar alejada de su familia en tiempos de crisis.

“Tengo miedo que me dé el coronavirus. Me duele no poder ver a mi madre, a Flor y a mis nietos. Los extraño demasiado. Lo bueno que hasta ahora todos están bien. Mi hija está aterrada y no sale ni a la ventana de su casa”, reveló.

