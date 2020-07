Pedro Suárez Vértiz a Anna Carina: “Qué lindo saber que te curaste del coronavirus, mi niña eterna”

Pedro Suárez Vértiz enterneció los corazones de todos sus seguidores con un mensaje dedicado a su amiga Anna Carina Copello, pues según informó el artista peruano, ya se restableció de la COVID-19.

El intérprete peruano no dejó pasar la oportunidad para recordar cómo conoció a la intérprete de “Quiero contigo” cuando aún era pequeña. “Qué lindo saber que ya te curaste del coronavirus, mi niña eterna, Anna Carina. Porque hasta cuando seas abuela, te veré como cuando te conocí: en uniforme de primaria y tu insignia”, escribió Pedro Suárez Vértiz en Instagram y Facebook.

El cantautor resaltó la responsabilidad de su colega al acatar la estricta cuarentena para no contagiar a nadie más. “Como lo imaginé, te debes haber metido un aislamiento mismo Chapo Guzmán en tu propia casa, para no contagiar a tu familia y lo lograste. Ningún contagiado ¡Buena!”, bromeó. “Cuento hoy que ya te curaste, porque sé que tú no lo vas a hacer, y quiero que todos lo sepan. Para mí eres la mejor y más exitosa cantautora peruana de los últimos tiempos”, añadió.

La voz detrás de “Lo olvidé” contó que Anna Carina Copello tuvo visión musical a temprana edad y resaltó su talento. “Te la sabes todas. Hace 20 años te compraste solita tu guitarra Gibson. Después de mí, fuiste la primera en hacerlo, tu oído absoluto te hizo escogerla”, continuó.

Para concluir su tierno texto, el ex Arena Hash envió saludos para toda la familia Copello, a quienes tiene mucho cariño.

“Saludos para tu Paul, tus renacuajos Micaela y Salvador. Y cómo no, a tu mamá Lucha (mi héroe) y a la todopoderosa Maria Pía. Los quiero mucho muchísimo. Voy a mostrar el saludo que me enviaste de manera privada, para que la gente vea porque te aprecio tanto como ser humano Anna Carina querida”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.