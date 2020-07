Patty Wong sorprendió a todos con sus desgarradoras experiencias que vivió cuando sufría de pobreza extrema. La modelo contó que una vez su madre la llevó a ella y a sus hermanos a un puente para lanzarse, ya que no tenían dinero para comer.

Tras estas conmovedoras declaraciones, la empresaria concedió una entrevista para América Hoy donde pidió perdón a la mujer que le dio la vida por recordar esos duros momentos ante cámaras.

Patty Wong pide perdón a su madre por contar que la llevó a ella a sus hermanos a un puente para tirarse

“Quiero pedirle perdón a mi madre porque sé que esto es remover algunas heridas, durante algún tiempo pasamos escasez, pero ella se rajó y nos dio muchas cosas. Hoy soy esta mujer y madre también por eso”, señaló Patty Wong.

A pesar de que vivió una dura niñez, la modelo no dudó en destacar las cualidades de su madre y la fuerza que tuvo para sacar adelante a su familia.

“Este renacer se lo dedico a ella. No he visto mujer más valiente y más guerrera, y por eso soy así, es el legado que ella me dejó. Espero estar a la altura de la hija que ella se merece”, comentó.

“Yo y mis cicatrices, como la que tengo de la cesárea, es la más linda que tengo. Mis cicatrices y mis partes vulnerables no tengo miedo a mostrarlas, al contrario, son heridas de guerra que, si inspiran a otra persona, siento que valió la pena”, agregó.

Tras las dificultades que pasó, Patty Wong precisó que ahora es una persona feliz porque aprendió en el camino a lidiar con el pasado y las pruebas.

Cuando uno va a subir de nivel, la vida, Dios, te piden pasar por ciertas batallas que te van a doler, herir, vas a tener que sacarte la piel, pero eso va a requerir ser una mejor versión de ti mismo, evolucionada. Estoy acá parada, contenta”, aseguró.

