Antonella Carbajal, la ‘doble’ de Mónica Santa María, le rinde homenaje a la animadora

Antonella Carbajal, conocida influencer de modas en las redes sociales, causó revuelo por un tiktok homenajeando a la recordada Mónica Santa María del programa Nubeluz.

Los usuarios destacaron su gran parecido por la animadora infantil, y no dudaron en decírselo. El último jueves se presentó en el magazine En boca de todos para hablar sobre esta similitud.

Antonella Carbajal es famosa por parecerse a Mónica Santa María. Foto: captura Instagram

La influencer concedió una entrevista al programa de América Televisión y abrió las puertas de su hogar. En la charla, confesó que las personas le hicieron saber de esta semejanza desde hace muchos años.

“Me han parado muchas veces en la calle a decirme ‘oye, ¿eres algo de Mónica Santa María? Te pareces'”, entonces llegamos a la conclusión que tengo algún aire, un rasgo”, dijo Antonella.

Así también, relató que un amigo fotógrafo le realizó una sesión con el look de la animadora infantil y ella lo compartió en sus redes sociales. Un productor de televisión vio las imágenes y la contactó.

A raíz de eso realizó un video en TikTok con este homenaje. Actualmente Antonella Carbajal cuenta con más de 40 000 seguidores en Instagram.

“No sabía que podía hacer estos videos así que como no he podido contestar los más de mil mensajes que re recibido con el video de Mónica, lo he hecho con mucho cariño y les deseo lo mejor”, dice en el clip de la red social china.

