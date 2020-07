“Ambicioso, desmesurado y paranoico”: así era Michael Jackson, según su diario íntimo

Michael Jackson ha sido, es, y aún después de fallecido, será uno de los artistas más misteriosos que han existido. Amado por unos y odiado por otros, el ‘Rey del pop’ continúa dando que hablar tras más de 10 años de su muerte.

Las miradas ahora están sobre la vida del cantante debido a la reciente publicación basada en su diario personal. “Bad: Una investigación sin precedentes sobre el encubrimiento de Michael Jackson” es el libro que revela información inédita sobre la vida del intérprete de Thriller.

Sin embargo, este nuevo escrito no es uno más que habla sobre su carrera y su vida. Este desvela el contenido, hasta ahora desconocido, del diario privado que Jackson escribió antes de morir.

El libro, publicado esta semana en Estados Unidos, expone la desmesurada ambición que manejaba a Jackson. El autor, Dylan Howard, relata que el cantante estaba desesperado por ser “el más grande”, como él mismo escribe en su libreta personal.

No quería ser uno más en la historia, pues su misma pluma escribió que deseaba con ansias alcanzar la inmortalidad de Chaplin o Disney.

De acuerdo al autor, la paranoia de Michael Jackson se desarrolló a tal punto de escribir en su diario que lo querían matar. (Foto: AP)

Para alcanzar ese propósito, él relata que no descansaría hasta ganar 20 millones de dólares por semana mediante conciertos en las Vegas, con el Cirque du Soleil, un acuerdo con Nike y, sobre todo, proyectos en el mundo cinematográfico. En resumidas cuentas, su plan maestro era Hollywood.

Pero no solo era un ambicioso insaciable. El diario también retrata a Jackson como un hombre desconfiado y lleno de miedos, lo cual lo hacía una persona paranoica.

El autor plasma el recelo del cantante por su gestor Tohme R., del que escribe: “No lo quiero, ni en el avión ni en mi casa”. “A partir de ahora, quiero firmar todos los cheques de más de 5.000 dólares. Contrata a un gestor de confianza y a un abogado”, anotó en el diario.

PUEDES VER Michelle Obama anuncia estreno de su propio podcast

El autor del libro afirma que la paranoia de Jackson se desarrolló a tal punto que estaba convencido de que querían acabar con su vida. “Me temo que alguien me matará”, escribió. “Quieren destruirme y tomar el control de mi editorial. El sistema quiere que me maten por mi catálogo de música. Pero no lo voy a vender “, se lee en el texto íntimo.

Sobre los abusos sexuales a niños, Howard asegura que accedió a vídeos en los que se ve a Jackson con menores. El autor del libro describe juegos “poco apropiados para un niño”, pero admite no haber presenciado abusos sexuales.