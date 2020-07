Karina Rivera: ¿cuánto rating tuvo su programa tras escándalo matrimonial?

El retorno de Karina Rivera a Latina se vio opacada por la acusación que le interpuso la esposa de su nueva pareja. Como se recuerda, el último lunes durante Magaly TV, la firme, se reveló esta denuncia.

Giuglianna Calisto, la cónyugue, fue quien hizo público este señalamiento. “Se ha metido en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe [...] 29 años, me cag* el matrimonio, esa es la verdad”, dijo en dicho informe.

Al día siguiente, el programa de la conductora de televisión, sufrió una baja en el rating. Según cifras de Ibope Media, La ruta del amor solo obtuvo 3,1 puntos de sintonía.

'Peluchín' mostró rating de La ruta del amor. Foto: captura Twitter

Esta información fue replicada por la página de Twitter El rating manda. Así también, Rodrigo González compartió la cifra en sus historias de Instagram junto a un mensaje.

“Teleaudiencia le baja el dedo. Con escándalo matrimonial de por medio, el programa ‘La ruta del amor’ consigue 3,7 puntos de rating (correspondiente al lunes). Ya cambiaron de nombre, ya sacaron a Nicola y ese mal copiado formato mexicano sigue sin funcionarle”, precisó.

'Peluchín' mostró rating de La ruta del amor. Foto: captura

Como se recuerda, el martes 16 de julio Karina Rivera se defendió de este señalamiento en su espacio televisivo.

“Estoy en pareja desde enero de 2020 con una persona que está separada desde febrero del 2019, no en febrero de este año. La información del día de ayer falta a la verdad y la ética [...] En este momento me encuentro plena y feliz, y esta sonrisa no me la va a quitar nada”, sostuvo.

