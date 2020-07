Kiara Laos, hermana de la actriz y ex integrante de Esto es guerra, Flavia Laos, denunció que fue víctima de estafa en Instagram. Todos los detalles los dio a través de las historias de la misma red social.

La joven indicó que una persona la contactó argumentando que era representante de la marca de ropa Sybilla de Colombia. Su primera reacción, cuenta, fue la de extrañeza, debido a que no se comunicaron con ella por su correo corporativo.

Kiara Laos sostuvo que la conversación fue muy profesional y que se le pidió un video de prueba modelando ropa ceñida, lo que le pareció sospechoso. Lo que hizo fue llamar a la marca de ropa, sin obtener respuesta.

Dejando atrás las dudas, llevó a cabo la grabación, pero le pidieron otro clip con ropa de noche, a lo que no accedió debido a que le parecía muy extraño.

“Lamentablemente sí les envié un video de 30 segundos con ropa casual, haciendo lo que me pidieron que hiciera, que no era nada malo pero era súper sospechoso, porque cuando mandé el video me pidieron uno en ropa de noche. Ahí me pareció raro y me sentí incómoda, y le dije a la chica que hasta ahí no más y que no tienen permiso de usar mi información privada”, contó en su cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, exhortó a sus seguidores a no caer en la misma modalidad de engaño y dejó las capturas de las cuentas de quienes la contactaron. Su hermana, Flavia Laos, hizo lo mismo en su perfil.