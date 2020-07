Ex asistente de Amber Heard presenta evidencia a favor de Johnny Depp

Continúa la disputa legal entre Johnny Depp y su ex esposa, Amber Heard. Luego de que el actor demandara a The Sun por acusarlo de violento durante su matrimonio, ahora una ex empleada de la actriz dio un testimonio a favor del protagonista de Piratas del Caribe. Según la mujer, una vez ella le contó a Heard sobre una violación que vivió hace más de veinte años, y que la ex esposa de Depp distorsionó la historia para usarla a su favor.

Kate James, quien trabajó para Heard entre 2012 y 2015, presentó evidencia y dijo que le contó a Heard que había sido violada en Brasil. Posteriormente, argumenta, quedó en shock al enterarse de que, en una declaración como testigo, Amber Heard tergiversó y explotó el incidente. “Se refirió directamente a una violación violenta que me ocurrió hace 26 años y la distorsionó en su propia historia y la usó en su beneficio”, dijo James vía video desde Los Ángeles. “Soy una sobreviviente de violencia sexual y es muy, muy serio asumir esa postura si no lo eres”, agregó.

Kevin Murphy, el ex administrador de Johnny Depp también acusó a Amber Heard de pedirle que mintiera bajo juramento luego que ella fue acusada de traer sus dos perros a Australia ilegalmente en julio del 2015. “Ella quería que yo dijera esencialmente que de una u otra manera fue mi culpa que no se hayan llenado los documentos, para así asumir la responsabilidad por ella”, dijo Murphy.

En una declaración escrita como testigo para el caso de difamación de Depp, Murphy dijo que Heard le pidió que alegara falsamente que ella no sabía que era ilegal traer a los perros a Australia, que tiene estrictas reglas de cuarentena para animales: “Ella (Heard) dijo: quiero tu ayuda en esto. No me gustaría que tengas problemas con tu trabajo”. Murphy presentó evidencia ante el Tribunal Supremo de Londres a través de un enlace de video desde Chicago. La abogada del tabloide The Sun, Sasha Wass, lo acusó de mentir al señalar que subsiguientemente hizo una declaración engañosa en el caso de la corte australiana. Murphy dijo que lo hizo a solicitud de Heard porque temía perder su trabajo.

La versión de Kevin Murphy fue avalada por Kate James, quien una declaración escrita dijo que Heard ignoró sus consejos y los de Murphy de que llevar a los perros a Australia sería problemático. “Ella (Heard) metió deliberadamente a los perros a Australia. Al igual que en varias ocasiones que presencié, era como si ella sintiera que estaba por encima de la ley”. James describió a Heard como una jefa difícil que le enviaba “mensajes de texto incoherentes y abusivos” casi todos los días entre las 2 y las 4 de la madrugada.