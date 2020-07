Tito Nieves tras ‘pelea’ con Sergio George: “Tenemos 41 años de amistad, pero aquí termina”

Tito Nieves confirmó que tuvo una discusión con Sergio George. El llamado ‘Pavaroti de la salsa’ se comunicó en vivo con Magaly Medina para revelar todos los detalles de la discrepancia que surgió con el productor musical estadounidense.

El salsero lamentó que este conflicto haya perjudicado a Daniela Darcourt y a la promoción del nuevo tema que realizó junto a ella, ‘Si tú te atreves’. Según el puertorriqueño, las discrepancias con el productor de estrellas como Marc Anthony y Thalía empezaron hace dos semanas.

Tito Nieves confirmó que tuvo una discusión con Sergio George. Foto: ATV

“Esto viene sucediendo antes del lanzamiento de la canción, a través de un video. Nosotros somos socios de esta canción junto con Daniela y no estábamos de acuerdo con el guion de la canción que nos mostró, y parece que se molestó con eso. Después lo que más me chocó a mì fue cuando dijo si en el Perú habían abogados buenos y eso me dolió”, aseguró.

Luego, Magaly Medina mostró los chats que Tito Nieves y Sergio George mantuvieron. Allí, ambos mencionan a Yahaira Plasencia.

El maestro salsero le cuestiona al productor qué relación tiene la popular ‘Reina del totó' y Marc Anthony con la promoción del tema de Daniela Darcourt.

“¿Qué tiene que ver Yahaira Plasencia y Marc Anthony con esta promoción? Entonces veamos, si yo como Tito Nieves puedo hacer 1 millón de views en una hora como Yahaira (...) Me siento muy mal por Daniela, me he disculpado con ella. Nunca esperé esto de ti”, escribió Tito Nieves a través de Whatsapp.

Por su parte, Sergio George le pedía perdón y que no cancele el proyecto musical. Incluso, le recomendó que hablaran por llamada, pero Tito Nieves se negó.

Para el intérprete de ‘Fabricando fantasías’, su amistad con el músico estadounidense está dañada. “Yo le rezo a Dios que la pelea no dure mucho. Le pido perdón a Daniela Darcourt por esto, porque la canción está gustando (...) Sergio tiene 59 años y yo lo conozco muy bien la mentalidad que tiene, pero hace algún tiempo tiene una mentalidad muy dañina, parece que le gusta jugar con la prensa. Me da una pena porque tenemos 41 años de amistad, pero que aquí termina”, finalizó.

