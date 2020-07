Tito Nieves pide perdón a Daniela Darcourt por pelea con Sergio George: “Ella no se merece eso”

Titos Nieves realizó una aparición virtual durante el programa Magaly TV, la firme y habló sobre las discusiones que ha protagonizado con Sergio George en los últimos días.

Según comentó el salsero durante la entrevista, el productor habría malinterpretado un comentario vinculándolo con Yahaira Plasencia. El intérprete de “Fabricando fantasías” dijo que Daniela Darcourt no es una artista “fabricada”.

Por este motivo, el manager de la ‘Yaha’ habría eliminado todas las publicaciones en referencia al nuevo tema “Si tú te atreves”, ocasionando un daño a la promoción publicitaria de dicha canción.

Tito Nieves, decidió disculparse con Daniela Darcourt por este problema y expresó que espera que Sergio George recapacite. “Le pido perdón porque ella no se merece esto, la canción está gustando”, indicó.

Del mismo modo puso en duda el ‘castigo’ que el productor le habría dado a la salsera victoriana por la supuesta indirecta que el boricua le mandó a Yahaira Plasencia.

“Él quita las fotos y las publicaciones, pero el porcentaje que va a ganar no lo quita. Me da mucha pena”, aseguró.

Daniela Darcourt afirma estar harta de comparaciones con Yahaira Plasencia

En medio de la controversia creada por las discusiones entre Tito Nieves y Sergio George, la salsera continúa promocionando su nuevo sencillo “Si tú te atreves”, que grabó con el artista puertorriqueño.

Sin embargo, Daniela Darcourt se hartó de escuchar preguntas y menciones sobre su colega Yahaira Plasencia e indicó que se encuentra cansada de que comparen sus carreras.

“Estoy completamente harta de que me comparen con una persona que no tengo que ver, no tengo ningún tipo de amistad y ni enemistad con la señorita”, expresó durante una entrevista en el espacio de En Exclusiva.

