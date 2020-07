Tito Nieves y Sergio George mantuvieron una fuerte discusión en medio de la promoción de ‘Si tú te atreves', nueva canción de Daniela Darcourt y el ‘Pavaroti de la salsa'.

El salsero puertorriqueño mostró al programa de Magaly Medina los chats de Whatsapp que mantuvo con el productor musical, donde se observa que Tito Nieves lo acusa de “solo querer promocionar a Yahaira Plasencia”

El maestro de la salsa Tito Nieves mostró unos reveladores chats que mantuvo con Sergio George. Foto: ATV

“Hermano, no sé que pasó, me siento traicionado de la misma manera en que tú te sentiste traicionado por Diego Gale (cantante de salsa). ¿Qué tiene que ver Yahaira Plasencia y Marc Anthony con esta promoción? Entonces veamos si yo como Tito Nieves puedo hacer un millón de vistas en una hora como Yahaira”, se lee en el mensaje del salsero.

Luego, Tito Nieves lanzó una fuerte frase en la cual minimizó el talento de Yahaira Plasencia. “Yahaira en su vida va a poder ser lo que soy yo y lo sabes, me siento muy mal por Daniela me he disculpado con ella”, le escribió el intérprete de ‘Fabricando fantasías’ a Sergio George.

En respuesta, el productor musical de la popular ‘Reina del totó' le pidió perdón y negó que el problema tenga algo que ver con ella. “Yo estaba tratando de divertirme, pero fue inapropiado, salió de la manera que no esperaba”, expresó el estadounidense.



Cabe destacar que Daniela Darcourt se mantuvo al margen del fuerte conflicto entre los músicos. Mientras que el nombre de Yahaira Plasencia se mencionó en los chats.

