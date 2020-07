Las leyendas nunca mueren. Y Tina Turner es botón de ejemplo de ello. A sus 80 primaveras, la cantante, compositora y bailarina ha hecho muy buenas migas con el DJ noruego Kygo, con quien presentará, este viernes 17 de julio, un remix de ‘What’s Love Got To Do With It’, una canción clásica de su repertorio que pertenece a su penúltimo disco ‘Private Dancer’, 1984.

No sorprende la emoción de Kygo. “No puedo creer que voy a sacar una colaboración con Tina Turner este viernes”, fue el anuncio que realizó el productor vía redes sociales. “‘What’s Love Got To Do With It’ es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es surrealista tener esta oportunidad de trabajar con una artista legendaria como ella”, agregó el músico noruego.

El tema que será remix es un clásico compuesto por el afamado productor escocés Graham Lyle y el reconocido cantante y compositor inglés-australiano Terry Britten, quienes lo trabajaron para el artista británico Cliff Richard, cuyo equipo lo rechazó. Ahí es cuando entró Tina Turner en escena, transformándolo y volviéndolo en un éxito a nivel mundial.

En 1984, la canción se posicionó en el primer podio de la lista ‘The Billboard Hot 100’. Asimismo, debido a su éxito, sirvió años después como nombre de la película biográfica de Tina Turner, quien fue encarnada por la actriz neoyorkina Angela Bassett.

Por otro lado, Kygo, quien realmente se llama Kyrre Gørvell-Dahll, marcó un hito en 2019 posicionando su remix ‘Higher Love’, de la versión de Whitney Houston. El tema de la cantante, quien falleció en 2012, también dijo presente en la lista Billboard Hot 100.