A pesar de las críticas, Magaly Medina continúa firme con su programa en ATV y eso lo ha demostrado el martes 14 de julio. Ella apareció desde su casa vía Skype para continuar con sus entrevistas y ‘ampays’.

En medio de toda esta polémica, la presentadora no ha descuidado su salud tras haber dado positivo a la prueba del coronavirus.

Magaly Medina revela que ella y su esposo reciben tratamiento de Ozono para vencer al coronavirus y les funciona

La figura de ATV explicó que tanto ella como su esposo Alfredo Zambrano reciben un tratamiento de ozonoterapia para combatir la peligrosa enfermedad.

“Estamos haciendo un tratamiento con ozono que nos ha funcionado bien. Es como una transfusión de sangre. Mi amiga de infancia es médico intensivista y una capa en ozonoterapia, y ahora está ayudando a los infectados del coronavirus con este tratamiento que se está haciendo en UCI”, dijo a Trome.

Magaly Medina también respondió a Ricardo Rondón, quien la criticó por exponer a sus trabajadores al contagio.

“Que aproveche que no estoy al aire (en referencia al lunes 13 de julio) para que suba un poquito su rating y no estén dando pena. No hay un solo día que me hayan ganado desde que empezó el 2020 y eso los debe tener bien ‘arañados’”, mencionó.

Magaly Medina reaparece en televisión y envía mensaje

Magaly Medina volvió a conducir su programa y al iniciar dejó un fuerte mensaje a quienes la criticaron por seguir trabajando.

“He dirigido mi vida con instinto sin pedir permiso. Nadie me ayudó a llegar donde yo estoy [...] Hago este programa porque me divierte hacerlo”, dijo la presentadora desde su casa.

