¿Mintió? Janet Barboza difundió un video que demostraría que Magaly Medina estuvo acompañada de su equipo durante la grabación dentro de su casa.

Tras las fuertes críticas, la presentadora de ATV aseguró que ya nadie del canal la iba a ayudar para no exponer a sus trabajadores al coronavirus. Sin embargo, la popular ‘Rulitos’ la llamó mentirosa.

Janet Barboza llamó mentirosa a Magaly Medina. Foto: Instagram

“Yo les quiero decir una cosa, yo soy una chola terca desde muy chiquita. Y a mí me decían ‘salte de la televisión’, ‘no hagas ese programa’, pero siempre me ha valido tres pepinos (estos comentarios), porque en mi vida he hecho lo que he pensado que es correcto”, fueron las palabras de Magaly Medina al presentarse en la última edición de su programa.

Janet Barboza le respondió citando parte de su declaración y, luego, publicó el polémico video que ya recorre las redes sociales.

Janet Barboza expone video de Magaly Medina que demostraría que estuvo con su equipo. Foto: Twitter

“Sí, Magaly Medina, eres una chola terca, necia y obstinada. Parece que los espíritus la acompañan en esta transmisión. Te perdí el respeto hace rato, eres digna de no admirar, haz retrocedido e involucionado en tu ocupación. #elreflejodelamesa #Mentirosa #Tezurrasentodo”, escribió la exbailarina en Twitter.

En las imágenes, se observa en el reflejo de su mesa a personas detrás de cámaras. Muchos usuarios se sorprendieron al ver el video, mientras que algunos la acusaron de ensañarse con la popular ‘Urraca'.

