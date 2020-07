Magaly desmiente que haya grabado a ‘Tomate’ Barraza sin su permiso: “Ese fue el acuerdo”

Carlos ‘Tomate’ Barraza reapareció en las cámaras de Magaly TV: la firme el pasado 9 de julio asegurando que tanto Jefferson Farfán y Carlos Zambrano intentaron “coquetear” con su esposa. Días después, deslindó e indicó que se le grabó sin su consetimiento.

Frente a la acusación, Medina se pronunció en Twitter y manifestó que existía un “acuerdo”. “El sabía perfectamente que lo estábamos grabando. Sus razones tendrá, pero nosotros no obligamos a nadie a confesar algo que no quieren decir”, escribió.

Ese fue el acuerdo. Que lo hiciéramos de esa manera. El sabía perfectamente que lo estábamos grabando. Sus razones tendrá, pero nosotros no obligamos a nadie a confesar algo que no quieren decir. https://t.co/a65hlu48IM — Magaly Medina Vela (@magalyperu) July 15, 2020

Como se recuerda, el pasado 10 de julio, el popular ‘Tomate’ aseveró que Farfán invitó a salir a su esposa, Vanessa López. Detalló que esto sucedió cuando tuvieron distanciamientos y que, incluso, pasó lo mismo de parte de Carlos Zambrano: “Cuando vuelvo a tener contacto con Vanessa, ella me dijo que incluso también le había escrito”.

“Bueno, básicamente le escribía para salir. No creo que la invite para ir a misa”, detalló sobre los acercamientos de los jugadores de la selección peruana de fútbol.

Días después, Barraza declaró al programa En Exclusiva que no sabía que estaba siendo grabado. “Tantos años trabajando en esto y… bueno, son cosas que pasan, yo no sabía que me estaban grabando y dije un comentario al aire”, señaló el también empresario.

Asimismo, sostuvo que habló con los jugadores para aclarar el tema. “Ya hablé con las dos personas involucradas y todo chévere, todo camina bien. Ahora lo único que queda es tener más cuidado a la hora que uno habla”, explicó.

Carlos Barraza, a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus, vio interrumpidas sus presentaciones musicales, por lo que ahora se encuentra dedicado a su negocio de autos situado en el Cono Norte.