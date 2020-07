¡De cumpleaños! Hoy 15 de Julio Leticia Calderón apaga sus 52 velitas al lado de sus dos hijos y con una admirable trayectoria artística.

La primera actriz mexicana ha logrado un gran reconocimiento en el mundo de las telenovelas gracias a sus recordados personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, como por ejemplo, Esmeralda.

Sin embargo, las producciones en las que ha participado no ha sido lo único que ha marcado su vida en el espectáculo. Hace unos años, se vio involucrada en un triángulo amoroso que, hasta la actualidad, sigue dando que hablar.

Esmeralda: los 23 años de la telenovela que la llevó al estrellato

En 1997 Leticia Calderón y Fernando Colunga protagonizaron Esmeralda, una producción que fue la primera telenovela de Salvador Mejía en su carrera como productor.

Este melodrama cuenta la historia de una niña que nace ciega y es criada por una curandera llamada Dominga. Conforme van transcurriendo los años, el personaje interpretado por Colunga queda perdidamente enamorado de ella. La pareja tendrá que descubrir muchos secretos que cambiarán su vida radicalmente pero, aun así, finalmente lograrán estar juntos.

Esmeralda Foto: Televisa

Esmeralda, en su momento, significó una de las telenovelas más importantes que había protagonizado la actriz y la consagró a nivel internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, la intérprete ha ido encarnando a diversos personajes que se han sumado a la gran lista de producciones en su vida artística.

Leticia Calderon como la nueva villana de Televisa

Leticia Calderón ha protagonizado muchas telenovelas; en línea con ello, ha demostrado que es muy camaleónica y puede encarnar las villanas más temibles de Televisa.

Entre estas historias donde la actriz ha obtenido el papel antagónico están: En nombre del amor, donde compartió roles con Victoria Ruffo y Arturo Peniche; y Amor Bravío, al lado de Cristian de la Fuente y Silvia Navarro.

Leticia Calderón Foto: Instagram

Leticia Calderón: su triángulo amoroso con Yadhira Carrillo y Juan Collado

Leticia Calderón ha revelado que se encuentra soltera, feliz y disfrutando de la compañía de sus dos hijos. Sin embargo, hace unos años, se vio involucrada en un triángulo amoroso que empañó la tranquilidad de la actriz.

Calderón era pareja de Juan Collado, fruto de ese amor nacieron Luciano y Carlo. En el 2007, salió a la luz una fotografía de Collado y Yadhira Carrillo; tras ello, la protagonista de Esmeralda confirmó el fin de su relación.

Yadhira Carrillo cómo fue el triángulo amoroso entre Leticia Calderón, Juan Collado y ella

Por esos años, Leticia Calderón aseguró que, luego de la separación, su expareja aún iba a su casa a pasar la noche. Además, mencionó que el padre de sus hijos le hizo creer a Yadhira que él ya había terminado hace meses con Leticia.

“Ella está diciendo la verdad que le hicieron creer. Si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí y si lo quiere creer que se lo crea, pero no es verdad. Yo no soy ninguna mentirosa, el señor se fue, sacó sus cosas el día que a mí me operaron de las rodillas y días antes habíamos estado juntos, habíamos viajado juntos, habíamos dormido juntos”, sostuvo para Infobae.

Tras cuatro años de relación, en el 2012, Juan Collado y Yadhira Carrillo se casaron.

Yadhira Carrillo cómo fue el triángulo amoroso entre Leticia Calderón, Juan Collado y ella

Sin embargo, el conflicto que existe entre ambas es de nunca acabar. Luego de la detención de Juan Collado, quien permanece en prisión, su actual esposa, la también actriz Yadhira Carrillo aseguró que el abogado se encuentra triste porque no puede ver a sus hijos.

“Los extraña tanto, siempre los ve, siempre los veía, los llevaba a la escuela, o sea siempre estaba en contacto con los niños”, sostuvo para los medios a las afueras del Reclusorio Norte en la capital mexicana, según Infobae.

Ante estas declaraciones, Leticia Calderón no se quedó callada y aseguró que la relación entre Collado y sus hijos, no era tan cercana como la quieren hacer ver.

“Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho declaración acerca de esto. Pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas”, aseveró la actriz en el programa Despierta América.

Leticia Calderón, Enrique Peña Nieto, Juan Collado y sus hijos durante una gala benéfica. Foto: Quien

Asimismo, contó que su hijo Carlo está cansado de ser ‘utilizado’ por Carrillo.

“Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use’. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”, agregó.