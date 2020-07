Lady Guillén rompió su silencio sobre las burlas que viene recibiendo por parte de Rodrigo González, a causa del bajo rating de su programa Tengo algo que decirte.

La figura de Latina respondió al popular ‘Peluchín’ y resaltó que jamás ha tenido problemas con él, ya que sabe que es un personaje muy directo.

Lady Guillén responde a Rodrigo González por burlas a su programa y le recomienda pensar antes de hablar

“Con Rodrigo nunca he tenido ningún enfrentamiento, tampoco lo he pensado. Menos sucedió cuando yo entré al canal, porque no tengo la intención de enfrentarme con él jamás. Yo siempre voy a agradecer a Dios y a la vida que me dio la oportunidad que hasta ahora me mantengo en el formato y en el segundo puesto de liderar un espacio que ya va a cumplir 4 años al aire (el 10 de octubre)”, dijo a Ojo.

A pesar de los ataques que recibe por parte de Rodrigo González en Instagram, la conductora destacó las cualidades del amigo de Gigi Mitre.

“Es cierto que muchas veces hemos tenido un enlace y siempre me ha gustado que sea sincero en lo que dice, en lo que piensa. Es muy transparente y eso lo valoro en él y en cualquier persona. Pero también ha cometido equivocaciones. Y así como él tiene derecho a decir lo que piensa yo también, ambos podemos respetar nuestras opiniones, de eso se trata”, precisó.

Asimismo, Lady Guillén dejó en claro que no le afecta para nada que el expresentador de televisión opine sobre ella o su espacio en Latina. Sin embargo, le recomendó que piense antes de soltar comentarios hirientes o desatinados.

“No me voy a molestar si quiere hablar de mí o mi programa porque ese es su trabajo, pero, así como yo lo respeto él también tiene que respetar a la otra gente. Yo no tengo nada contra él. Yo soy enemiga de la hipocresía, de la mentira, jamás voy apoyar eso […] Necesita tener más tino en dar opiniones productivas y tener una buena información de lo que realmente está pasando en la TV que ya no es la misma y jamás lo será. Los excesos en los comentarios no se le justifica a nadie, pero hay pensar antes de lanzar cualquier cosa”, comentó.

Lady Guillén defiende su programa

Lady Guillén defendió la sintonía de Tengo algo que decirte y dijo que el espacio está enfocado en casos importantes. Además, admitió lo complicado que es para ella sacar adelante un espacio de ese formato.

“Hacer televisión de esa manera, con casos reales, con gente pidiendo perdón, disculpas y exponiendo sus denuncias en el ámbito del entretenimiento no es fácil y menos siendo un programa diario”, sostuvo.