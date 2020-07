María Antonieta de las Nieves desmiente tener coronavirus tras falsos reportes de su muerte

La popular ‘Chilindrina’ de la comedia mexicana El chavo del ocho preocupó a sus millones de fanáticos por una serie de reportes en redes sociales que confirmaban su deceso debido a la COVID-19.

Las publicaciones indicaban que María Antonieta de la Nieves había ingresado a un hospital en Nueva York y que falleció debido a las complicaciones del coronavirus. Sin embargo, fue ella quien se encargó de desmentir la malintencionada información.

Falsos reportes en Facebook indican que La Chilindrina falleció de COVID-19

“Para aquellos que han publicado que he muerto de COVID, les dejé esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos los que se han reportado, estoy muy bien de salud gracias a Dios”, escribió la actriz mexicana este miércoles desde su Facebook oficial.

Del mismo modo, utilizó su gracioso personaje de ‘La Chilindrina’ para arremeter contra los autores de dichas publicaciones.

“¡Buenos días! Quiero decirles que estoy bien de salud y que no estoy en Nueva York. Por ahí, alguien quiso tener muchos seguidores con un mal chiste”, indicó María Antonieta de las Nieves desde la cuenta oficial de su icónico personaje.

‘La Chilindrina’ atraviesa crisis económica por la pandemia

La actriz María Antonieta de las Nieves aseguró que está preocupada por la falta de ingresos y la cancelación de shows. Sin embargo, indicó que no piensa despedir a sus trabajadores.

La famosa figura de La vecindad del Chavo brindó una entrevista para la revista TVNotas y reveló que cumple con la cuarentena, pues es consciente que es parte de la población vulnerable a contraer el coronavirus.

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, manifestó.

